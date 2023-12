“Tengo que ver el primer partido de Bronny”: LeBron James se ausentará de Lakers por su hijo

El astro de la NBA, le comunicó a Los Angeles Lakers su decisión de no jugar con el equipo de la NBA, si el debut de su hijo Bronny con USC coincide en fecha con un partido de la NBA.

“Cuando reciba la autorización y esté listo para jugar su primer juego, ya les dije a mis compañeros que si juegan el mismo día que nosotros, tendré que verlos en el próximo juego“, dijo James.

Y aclaró: “La familia por encima de todo… Pero definitivamente tengo que ver el primer partido de Bronny cuando esté autorizado y listo para jugar“.

En tono de broma, Anthony Davis y D’Angelo Russell mostraron su enfado por la posible ausencia de LeBron. El pívot aseguró que los dos capitanes del equipo discutieron el asunto durante un vuelo reciente del equipo y que el alero cuenta con todo el apoyo del vestuario.

Entre el 28 de diciembre y el 27 de enero, los partidos de los Lakers y los Trojans coinciden en seis fechas en las que los rivales de los angelinos son los Hornets, los Timberwolves, los Heat, los Jazz, los Mavericks y los Warriors.

28 de diciembre: Lakers vs. Charlotte Hornets; USC en Oregon

30 de diciembre: Lakers en Minnesota Timberwolves; USC en Oregon State

3 de enero: Lakers vs. Miami Heat; USC vs. California

13 de enero: Lakers en Utah Jazz; USC en Colorado

17 de enero: Lakers vs. Dallas Mavericks; USC en Arizona

27 de enero: Lakers en Golden State Warriors; USC vs. UCLA

LeBron James celebra con su hijo Bronny James / Getty Images: Harry How

“Es un momento de orgullo. Hay un gran entusiasmo por Bronny en la familia y en la USC. Es algo en lo que ha estado trabajando durante las últimas 12 semanas. Es muy gratificante que obtenga autorización para poder hacer lo que le encanta, volver a estar con sus compañeros y ponerse un uniforme”, sentencia el alero de los Lakers, que pueden quedarse huérfanos de su estrella por un día.

“Es imposible hacer una evaluación”, dijo el entrenador de los Lakers, Darvin Ham, sobre la temporada hasta el momento.

Pero la actualización de Bronny fue un recordatorio del panorama más amplio para un equipo que tiene grandes objetivos propios esta temporada.

“Es increíble”, dijo Ham. “Estoy muy feliz por él y su familia”.

Bronny James puede volver a la acción

Bronny James, hijo mayor de LeBron James y estudiante de primer año en la USC (Universidad del Sur de California), recibió este viernes la mejor noticia que podía esperar.

El joven de 19 años ha podido por fin recibir el visto bueno de los médicos para volver a jugar al baloncesto, apenas cuatro meses después de que sufriera una parada cardíaca repentina durante un entrenamiento.

James, primogénito de la estrella de Los Angeles Lakers, podría volver a los entrenamientos con su equipo universitario, los USC Trojans, tan pronto como la próxima semana. Después de una evaluación final con el personal de la USC hace apenas unos días, se descartó cualquier problema o secuela, y la expectativa es que “vuelva a los partidos poco después”, según confirmaron sus familiares en un comunicado.

“A la familia James le gustaría expresar su gratitud hacia el increíble equipo médico, hacia toda la comunidad de USC y especialmente a los innumerables amigos, familiares y aficionados por su amor y apoyo. ¡Seguimos luchando!”, añadió la familia.

Bronny James había incrementado su actividad recientemente, incluso calentando con el equipo antes de los últimos partidos, alejando cualquier duda sobre su estado de salud a pesar de que no haya dejado de ser precavido. Ni siquiera el sueño de emular los pasos de su padre vale más que el propio bienestar.

Seguir leyendo:

Hijo de LeBron James superó problema cardíaco y recibió luz verde para debutar en la NCAA

Bronny James, hijo de LeBron, se perderá el inicio de la NCAA por su problema cardíaco}

Defecto congénito fue el causante del paro cardíaco de Bronny James durante un entrenamiento