Revelan la cara negativa de trabajar con Djokovic: “No es fácil lidiar con él cuando está perdiendo”

Los grandes campeones tienen un ADN especial y el serbio Novak Djokovic demuestra día día su grandeza tanto dentro como fuera de la cancha.

Goran Ivanisevic, su entrenador, ha revelado que el serbio, cuando pierde, no es precisamente la persona con mejor trato del mundo.

Así lo dice en declaraciones que recogen en ‘We Are Tennis’: “Es el mejor jugador de la historia… a veces solo puedo enfadarme con él por si nos grita sin ningún motivo”.

“Cuando pierde… no es fácil lidiar con él. El martes por la noche terminó tarde en las ATP Finals. El miércoles ni le vimos, y el jueves no sabíamos ni qué pasaba. No sabíamos si nos íbamos a casa o si había que ir al calentamiento contra Hurkacz”, cuenta.

Novak Djokovic número 1 del tenis mundial. Crédito: Clive Brunskill | Getty Images

El croata también aplica la ironía para hablar de Nole: “Nos encadenó con esposas durante tres días. No es un tipo fácil, digámoslo de esta manera. Especialmente cuando algo no va como quiere. Nos estaba torturando, arrancándonos las uñas y muchas cosas más pero eso no lo puedo decir. Pero todavía estamos aquí, estamos vivos. Mi corazón todavía está bien. Soy un hombre mayor y necesito tener cuidado con mi corazón. Estamos aquí para que se sienta mejor y para que se desempeñe mejor. A veces no es fácil. A veces es muy complicado”.

Ya hablando en serio, retrató: “Como todo ser humano, tiene algunas peleas consigo mismo. Sé que no es fácil motivarse. Ganó todo y terminó como número uno, pero siempre encuentra motivación. No es fácil, así es la vida. Es el número uno y siempre quiere más. Quiere algo mejor todo el tiempo”.

Además, compara a Djokovic con “el director ejecutivo de una empresa. Busca y exige ganancias, y es lo que lo distinguen de los demás”.

