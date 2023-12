“Soy consciente que fui a una liga menor”: Messi sobre el nivel de la MLS

El astro argentino Lionel Messi concedió una reciente entrevista a Star+ donde comentó que la Major League Soccer, su actual campeonato, es “una liga menor”.

“También soy consciente de que fui a una liga menor, pero pasan muchas cosas por la forma en que uno lo afronta y compite”, dijo Messi a Star+, con referencia a su paso del fútbol europeo al nortemaericano.

Y contó: “Lo dije varias veces y es una realidad. Siempre intentaré competir al máximo y soy el primero en saber cuándo puedo estar y cuándo no”.

En su presentación con el Inter, el pasado 16 de julio, el argentino dejó entrever que conocía el reto que tenía por delante. “ Vengo con las ganas que tuve siempre de competir, de ganar, de ayudar al club a que siga creciendo”, dijo en el DRV PNK Stadium, consciente de que llegaba a un equipo que marchaba último de su conferencia y a una liga que poco figuraba en el continente.

Anteriormente Messi había declarado que su elección por los Estados Unidos significaba alejarse del estrés y los reflectores de los medios europeos, para comenzar a vivir una nueva etapa, al lado de su familia, en un país que le permitía esa tranquilidad. Además de, evidentemente, un jugoso acuerdo que conllevaba la posibilidad de hacerse de una franquicia de la liga en un futuro, con regalías de las suscripciones de Apple, de las ventas de Adidas y un acuerdo por $60 millones de dólares anuales.

Aunque Messi no ha desentonado con su desempeño: desde su primer encuentro en la Leagues Cup logró posicionar al equipo y a la competición en el radar internacional, llevó al Inter a su primer campeonato, a su segunda final en la U.S. Open Cup y casi logra impulsarlos a playoffs de liga.

De tal forma que, mientras el campeón del mundo siga rindiendo en la cancha y siendo un imán en las ventas, cobertura mediática e influencia social, cualquier palabra o acción va a ser perdonada.

Messi piensa en la venidera campaña con Inter Miami / Getty Images: Mitchell Leff

¿Messi llegará al Mundial 2026?

El próximo desafío de Messi será la Copa América 2024 con la ‘Albiceleste’, aunque no descarta la chance de jugar el Mundial 2026. “Ahora mismo sólo puedo pensar en llegar a la Copa América, estar en muy buenas condiciones y jugarlo. Volver a pelear por el título como siempre lo hicimos, e intentar volver a ser campeones. Sólo el tiempo dirá si llego al Mundial o no. Normalmente los futbolistas no juegan Mundiales a esa edad (39)“, comentó.

“Por eso dije que no creía que lo lograría. Parecía que me retiraría después del último Mundial pero sucedió exactamente lo contrario. Ahora quiero estar aquí más que nunca. Después de sufrir tantos años, hoy estamos disfrutando de un momento que nunca antes había vivido y quiero vivirlo al máximo“, continuó.

Y finalizó: “Me siento muy bien con este grupo y quiero disfrutar sin pensar en dos o tres años vista. No quiero pensar en el Mundial pero tampoco puedo decir al 100% que no estaré. porque puede pasar cualquier cosa. Por mi edad lo normal es que no logre llegar. Pero veremos hasta dónde puedo llegar. Si nos va bien en la Copa América y puedo seguir jugando, tal vez suceda. Pero yo Tenemos que mantenerlo real, será difícil“.

