Critican al comediante Ricky Gervais por bromas sobre niños con cáncer en su especial de Netflix

El polémico comediante Ricky Gervais fue duramente criticado por un par de bromas que dice en su último especial de comedia producido por Netflix.

Las bromas en cuestión son sobre niños con cáncer, algo que no fue bien recibido por algunos fans del standupero y por varios internautas, quienes calificaron la rutina de “vulgar” y “sin gracia”.

Fue el propio Gervais quien compartió en sus redes sociales un extracto de su especial de comedia Armageddon, en el que llama “calvos” y “retrasados” a los niños con enfermedades terminales.

Sin embargo, en su rutina, el comediante advierte que “son sólo bromas” y que nunca se expresaría así de los pacientes en la vida real.

“Últimamente he estado grabando muchos mensajes en vídeo para niños con enfermedades terminales”, explica Gervais en el video que compartió.

“Sólo si lo solicitan, obviamente. No irrumpo en los hospitales y digo: ‘Despierta, calvito. Mírame haciendo twerking en TikTok'”.

“Siempre empiezo el video de la misma manera: ‘¿Por qué no deseaste estar mejor de salud? ¿Qué, también eres retrasado’… Todo esto son bromas”, aclara en el clip.

Gervais dijo que esas bromas y el uso de la comedia en situaciones incómodas son el trabajo de un artista profesional, y deben ser tratadas como eso: chistes, y no un reflejo de la realidad.

Sin embargo, según The New York Post, varios padres de niños con cáncer no estuvieron de acuerdo con Gervais y satanizaron y destrozaron su programa de Netflix, que está próximo a estrenarse a nivel mundial.

