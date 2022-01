Ricky Gervais arremete contra el Papa Francisco por sus críticas a quienes tienen mascotas y no hijos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ricky Gervais tiene muchas opiniones, sobre varias situaciones y no tiene miedo de divulgar ninguna de ellas, por impactantes que sean.

El comediante siempre ha dejado muy claro que el matrimonio y formar una familia propia con Jane Fallon, su pareja desde hace más de tres décadas, simplemente no están en sus planes.

Ricky y Jane descartaron tener hijos después de que ambos discutieron el tema extensamente y llegaron a una decisión mutua.

“Es un mundo difícil y no deberías tener hijos a menos que realmente los quieras”, manifestó Fallon en una entrevista del año 2008.

Es por esta y otras razones por las que el creador de la serie ‘The Office’ no tuvo reparo en arremeter contra el Papa Francisco tras las declaraciones que realizó acerca de la rapidez con que están cayendo las tasas de natalidad en muchos países.

“Hoy vemos una forma de egoísmo. Vemos que la gente no quiere tener hijos, muchas parejas no tienen hijos porque no quieren o tienen solamente uno porque no quieren otros, pero tienen dos perros, dos gatos. Este hecho de renegar la paternidad y la maternidad nos rebaja, nos quita humanidad y así la civilización se vuelve más vieja y sin humanidad, porque se pierde la riqueza de la maternidad y paternidad”, aseguró el Papa hace una semana durante una audiencia general en el Vaticano.

El pontífice argentino también exhortó a las instituciones para que faciliten los procesos de adopción a las parejas, los cuales suelen tardar hasta años en ser concluidos.

Ricky ahora quiso responder en el podcast The Radio Times al Papa, quien sirve a una institución que justo le prohíbe a él y a sus compañeros cardenales, obispos, monjas y sacerdotes tener hijos.

“Creo que lo que dice es ridículo. Es una estupidez, ¿no? ¿Cómo puede ser egoísta no tener hijos? ¿Cómo puede ser egoísta no traer algo al mundo que no existe a ningún nivel? No es que haya una gran fila o jaula de fetos no natos diciendo: ‘Queremos nacer’. No tiene ningún sentido”, afirmó.

En su opinión, no cree que la humanidad se esté perdiendo nada por su negativa a ser padre y también descarta la adopción porque cree que no está realmente cualificado para educar a un miembro productivo de la sociedad.

Las razones por las que Ricky ha decidido no casarse ni tener hijos han inspirado, incluso, algunos de sus monólogos más famosos, en los que explica que no quiere compartir su riqueza.

“Los niños son esponjas, nunca te devuelven nada. Cuestan dinero, conservemos todo nuestro dinero” Ricky Gervais

Sigue leyendo: Video: Tener mascotas en lugar de hijos nos quita humanidad, dice el papa Francisco

– Papa Francisco ve “un problema casi satánico” la violencia contra las mujeres

– Lionel Messi le envió un regalo especial al Papa Francisco