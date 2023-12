Preocupación en redes por cómo lució la esposa de ‘Carlitos, el productor’ luego de dar a luz

Carlitos, ‘el productor’ del programa ‘El Gordo y la Flaca’, se convirtió en padre de una niña esta semana y en las redes sociales se ha visto cómo su otro hijo, Sebastián, conoció a su hermanita. Sin embargo, este momento también ha generado controversia por cómo apareció su esposa Silvia Díaz.

En un video compartido en la cuenta en Instagram del show de entretenimiento se ve a la madre de los niños sentada en un pequeño muro de su casa, algo que muchos consideran que no se debe hacer por motivos de salud luego de haber dado a luz.

En los comentarios de la publicación hubo cientos de mensajes de preocupación por ella. “Pero una mujer recién parida no se puede sentar así, Dios mío”, “Está recién parida, ¿por qué se sienta con las piernas abiertas?”, “Ay, padre, ¿y ella no acaba de dar a luz para estar sentada así, Ay, santo Dios, después vienen los problemas”.

También hubo usuarios que hablaron de que en su caso la recuperación es más rápida, pues no se trató de una cesárea: “A algunas mujeres Dios nos da esas fuerzas que no sabemos de dónde las sacamos porque yo recién parida y ya andaba como si nada bien tranquila y cuando parí mi otro hijo que fue cesárea también el día que me dieron de alta ya estaba cocinando y se ve que la esposa de Carlitos es fuerte, antes era que las abuelitas se cuidaban ahora eso ya pasó a la historia porque habemos mujeres fuertes”.

Detalles del nacimiento de la hija de ‘Carlitos, el productor’ de ‘El Gordo y la Flaca’

Esta semana se conocieron detalles de la llegada de Aliyah Sofía, la segunda hija del integrante del programa de Univision.

Carlitos habló con Raúl de Molina y Lili Estefan de cómo llegó al mundo su hija y la emoción que esto le causó: “Después que salió, mi esposa la tomó con las manos, ahí yo solté y me desmayé. Lo bueno es que fue una caída pequeña”, dijo para causar risas a su compañera Lili Estefan.

Por su parte, el presentador cubano-estadounidense lo felicitó porque su familia está creciendo: “Estás feliz porque ahora tienes la parejita, el niño y la niña”.

