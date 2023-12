‘Puro marketing’: fanáticos de Karol G no creen que tenga un romance con Feid

La cantante colombiana Karol G se presentó en su natal Medellín con un show inolvidable que ha causado furor en las redes sociales, sobre todo porque en una de las partes estuvo su supuesto novio Feid.

Durante el concierto, la ‘Bichota’ y Ferxxo se mostraron bastante cercanos y con mucha camaradería, lo que causó la euforia del público y de muchos de sus seguidores en las distintas plataformas.

En esta ocasión, los artistas también “perrearon” y demostraron la buena química que hay entre ellos. Sin embargo, también hay quienes creen que solo se trata de marketing, debido a que les pidieron que se besaran en la tarima, pero ellos no cumplieron con este deseo y por eso creen que en realidad no hay nada más que una amistad.

Mi imperio romano es el perreito de karol g y feid pic.twitter.com/rfWb7f6hBW — ☆*:. 。.𝖆𝑦𝔩𝔦𝖓. 。.:*☆ (@isGatubela) December 3, 2023

En cuentas de programas de entretenimiento, como la del show ‘Despierta América’, subieron este material y hubo mensajes como: “No sé, pero no les siento ese feeling, no se dan ni un beso, para mí es puro marketing”.

Otros escribieron: “Siempre pienso que son panas (amigos) y ella tiene una novia secretamente”, “Sean pareja o no, reflejan mucho amor y paz juntos”, “Ella no quiere a ese pana y nunca lo he visto besarse, no veo esa vibra de amor”.

También hubo algunas opiniones de personas que consideraron que el baile que protagonizaron no estuvo bien: “Qué baile tan vulgar”, “Esos bailes tan corrientes”, “Así con estos artistas y su ejemplo de música y baile que dan, no hay que esperar nada de la juventud”.

Karol G y Feid: ¿por qué no anuncian que son novios?

Esta interrogante es algo que ha confundido a los fanáticos, pues no tienen certeza de que ambos estén en una relación amorosa.

Los rumores de noviazgo empezaron por las salidas de ambos y los gestos cariñosos que han tenido el uno con el otro.

En el caso de Karol G, la posibilidad de tener un nuevo novio emocionó a sus fanáticos, sobre todo por lo tormentosa que fue su ruptura con el puertorriqueño Anuel AA. Esta experiencia la reflejó la colombiana en su álbum ‘Mañana Será Bonito’, que se ha convertido en uno de los grandes éxitos de su carrera.