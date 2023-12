El drama de Luis Suárez y sus lesiones: “Mi hijo me pide para jugar con él y no puedo”

Luis Suárez, el futbolista uruguayo, se despidió emocionalmente de la afición del club brasileño Gremio. A sus casi 37 años, el futbolista, conocido como ‘El Pistolero’, continúa marcando goles en el terreno de juego a pesar de enfrentar desafíos con su rodilla lastimada.

Recientemente, contribuyó con un gol crucial en la victoria 1-0 de Gremio sobre Vasco da Gama en el Brasileirao, asegurando la clasificación del equipo para la Copa Libertadores 2024. Suárez, en 52 partidos, logró anotar 24 goles y proporcionar 17 asistencias, siendo fundamental para alcanzar este logro grupal.

No obstante, detrás de su brillante desempeño en el campo, se esconde un lado menos visible. En una entrevista en el programa ‘100% Deporte’ de la radio 890 Sport de Uruguay, Suárez reveló sus desafíos físicos.

El delantero dijo que siente un dolor persistente en la rodilla, describiendo una sensación de pinchazo constante. ‘Por suerte no me genera líquido porque no podría ni moverla, pero se me traba y no la puedo ni doblar. Los días antes de cada partido me tomo tres pastillas y horas antes de jugar me inyectan un Voltarén (antiinflamatorio y analgésico). Si no, no puedo jugar. De ahí la renguera’, reveló Suárez.

El delantero uruguayo, consciente de su situación, mencionó la posibilidad de no poder practicar ni siquiera fútbol 5 con amigos en un futuro cercano debido a esta artrosis. ‘La verdad es que los primeros pasos de la mañana son muy dolorosos. El que me ve piensa que es imposible que juegue un partido. Mi hijo me pide jugar con él y no puedo’, lamentó el delantero.

A pesar de estos desafíos físicos, Suárez aún aspira a continuar su carrera futbolística: ‘Mi deseo hoy es vivir el día a día y disfrutar lo que estoy viviendo. Si voy a un club es para ganar, sino me retiraría. Soy cabeza dura y quiero seguir disfrutando de jugar al fútbol que es lo que más me gusta’, aseguró.

El futbolista identifica como la fuente de sus problemas la parte externa de su rodilla, producto de una cirugía previa durante su etapa en el Barcelona. La fase final de rehabilitación coincidió con el inicio de la pandemia, limitando sus ejercicios de estiramiento y generando desgaste de cartílago en la parte interna, lo que provoca fricción con el hueso.

‘En la última etapa de recuperación vino la pandemia y tuve que hacer ejercicios por mi cuenta y no terminaba de estirar la rodilla. En la parte interna tengo desgaste de cartílago y eso choca contra el hueso’, detalló el goleador.

