“Espero no exigirme lo que me he exigido”: Dura confesión de Rafael Nadal sobre su regreso al tenis

Rafael Nadal, exnúmero del 1 y ganador de 22 títulos de Grand Slam, afirmó este lunes que espera de él “no esperar nada” de cara a la temporada 2024, después de anunciar su regreso a la competición a comienzos de enero en Brisbane tras casi un año alejado de las pistas por lesión.

“Espero, lo primero, sentir otra vez esos nervios, esa ilusión, esos miedos, esas dudas. Y espero de mí no esperar nada, esta es la verdad. Tener la capacidad de no exigirme lo que me he exigido durante toda mi carrera”, confesó Nadal.

En un video publicado en sus redes sociales, el tenista mallorquín expone sus sentimientos, sus temores y sus anhelos a poco menos de un mes de su regreso a la competición en el torneo preparatorio para el Abierto de Australia.

“Tengo y he tenido miedo de anunciar las cosas porque, al final, es un año sin competir. Y es una operación de cadera, pero lo que más me preocupa no es la cadera, sino todo lo demás“, explica Nadal, de 37 años, operado este año de esa parte del cuerpo.

“Creo que estoy preparado y confío y espero que las cosas vayan bien y que me den la oportunidad de disfrutar en la pista otra vez”, añade el ganador de 22 ‘Grandes’.

“Creo que estoy en una época diferente, en una situación y un terreno inexplorado, con lo cual uno tiene interiorizado lo que ha hecho toda su vida, que es exigirse el máximo, y ahora mismo lo que espero es ser capaz de no exigirme al máximo”, reflexiona Nadal, quien afirmó que espera poder darse “el tiempo necesario y perdonarme que las cosas vayan mal al comienzo, que es una posibilidad muy grande”.

No obstante, la leyenda del deporte español abrió una puerta a la esperanza y a que su regreso a las pistas sea algo más que una gira de despedida después de haber anunciado que 2024 sería su último año en activo. “Puede haber un futuro no muy lejano en que las cosas puedan cambiar si mantengo la ilusión, el espíritu de trabajo y el físico me responde”, concluyó Nadal.

Nadal, que no juega desde su derrota en segunda ronda del Abierto de Australia, el pasado enero, volverá a la competición en el torneo ATP 250 de Brisbane, preparatorio para el Grand Slam australiano, según anunció el propio tenista el pasado viernes.

Nadal quiere jugar Roland Garros

Toni Nadal, tío y excoach, contó que su sobrino, dueño del récord de 14 títulos individuales en la arcilla de Roland Garros, sueña con poder jugar nuevamente en el Grand Slam de París, su certamen favorito, donde ganó 112 encuentros y solo perdió tres.

La vuelta del famoso zurdo de Manacor, el más exitoso deportista español de la historia, de 37 años, ya es noticia conocida por todos. En ese marco, muchos fanáticos se ilusionan con verlo en las grandes citas. Y Toni, quien lo conoce como nadie, por su relación familiar y en especial por haberlo formado en el tenis y dirigido muchísimos años, se refirió a la ilusión que afronta el pupilo de su compatriota Carlos Moyá.

“Rafael está bien. Ha retomado los entrenamientos con normalidad, con buena intensidad. Lo más importante es que tiene la decisión y la ilusión de jugar Roland Garros una vez más. Está muy feliz de jugar de nuevo, de intentarlo otra vez. Es algo que espera desde hace mucho tiempo. No quería retirarse así. Ha querido intentar llegar lo mejor posible. Creo que tiene la confianza de que, si el cuerpo va bien y su tenis está ahí, puede hacer algo bueno en Roland Garros”, explicó Toni Nadal en una entrevista.

Una consulta fue si Rafa pensó alguna vez en el retiro del tour. “Creo que nunca ha pensado en su retirada por una razón muy simple. Ya lo ha dicho en múltiples ocasiones, que no quiere que su carrera termine con la sensación de estar lesionado. El sueño que tiene es el de hacer un buen año, intentar jugar a un nivel muy alto. Sabe que será difícil, cada año que pasa es más complicado. Cada temporada hay más jugadores con un nivel increíble, que golpean la bola cada vez más fuerte. Su sueño es intentarlo una vez más, estar ahí, tener una posibilidad más de jugar en París”, remarcó.

