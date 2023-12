Excongresista George Santos vende mensajes personalizados a $200 dólares tras expulsión de la Cámara

El excongresista neoyorquino George Santos comenzó a vender videos de mensajes personalizados a través de la plataforma Cameo, a un precio de $200 dólares cada uno.

En algunos cortos videos que aparecen en la plataforma públicamente, se observa a George Santos enviando mensajes a varios usuarios. A dos de ellos, James y Sofía, el republicano los felicitó por su reciente compromiso y les agradeció por su trabajo en la legislatura de Delaware.

También a Sarah, a quien le dijo: “Los años difíciles nos hacen más fuertes. 2024 será un año mucho, mucho mejor. Mantén la cabeza en alto, mira hacia adelante, nunca mires atrás y todo estará bien. Superarás esto. Eres fabulosa y vas a arrasar en 2024. Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo”.

O a Shahana: “¡Quiero que te rompas una pierna en tu concierto de hoy y, chica, simplemente deslumbra! ¡Rómpete una pierna y conquista el escenario!”.

¿Cómo funciona Cameo?

Las personas pueden solicitar en Cameo un mensaje personalizado “para cualquier ocasión” de sus famosos favoritos, según señala la plataforma en su página web.

Para ello, los interesados tienen que encontrar a la celebridad que prefieran y que ofrezca ese tipo de videos personalizados. Luego, deberán comenzar el proceso de compra y, cuando finalicen, tendrán que señalar los detalles que la “estrella” necesitará para crear el pedido.

Las “celebridades” tienen hasta siete días para completar la solicitud y, cuando esté listo el material, la plataforma de Cameo la enviará “inmediatamente” al comprador. Ya enviado, ese video, los compradores podrán compartirlo con sus familiares y amigos.

Acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de 23 delitos graves en Nueva York, incluidos fraude y violaciones de financiación de campañas, Santos, de 35 años, fue expulsado de la Cámara de Representantes por 311 votos a favor y 114 en contra. Foto: Drew Angerer/Getty Images

La agencia de noticias Efe indica que los precios establecidos por Cameo para los videos van desde $1 dólar a $999 dólares. Indicó que George Santos comenzó a vender sus vídeos por $75 dólares cada uno, después los aumentó a $150 dólares y finalmente los dejó en $200 dólares.

En su página, se describe como un “exícono” y un “miembro expulsado” del Congreso de la ciudad de Nueva York.

George Santos, expulsado de la Cámara

George Santos fue expulsado el 1 de diciembre de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, una decisión que apoyaron sus compañeros republicanos.

Está acusado por la Fiscalía Federal de Nueva York por varios delitos: se le señala de fraude, lavado de activos y robo de fondos públicos por presuntamente cobrar $24,000 dólares al fondo de desempleo.

Se le acusa además de haberse embolsado más de $200,000 dólares de los fondos de los republicanos para fines personales, según un informe interno del Comité de Ética de la Cámara de Representantes.

Entre los gastos en los que habría incurrido el excongresista republicano, se señalan compras en Hermès, Ferragamo o Sephora. También una suscripción en una página de contenido para adultos, varios viajes y pagos recurrentes a sus tarjetas de crédito.

George Santos y su ascenso al Congreso, sus presuntas mentiras para escalar y sus acusaciones serán llevadas a la pantalla de HBO, que adquirió los derechos del libro The Fabulist: The Lying, Hustling, Grifting, Stealing, and Very American Legend of George Santos, de Mark Chiusano, señaló Efe.

El controvertido neoyorquino estuvo 11 meses en el Congreso de Estados Unidos.

