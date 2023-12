Hombre en California ganó millonario premio del Mega Millions; se enteró meses después por redes sociales

Aunque parezca extraño, es verdad que hay muchos ganadores de la lotería que, increíblemente, no se enteran de que han ganado un importante premio de lotería sino hasta varios meses después y por una causalidad.

Ese fue el caso de un hombre de California llamado Jonathan Shrednick, quien hace tiempo obtuvo un premio de $1,4 millones de dólares en el Mega Milions y prácticamente, lo supo 4 meses después de haber adquirido el boleto.

Shrednick obtuvo dicho premio de lotería el pasado 6 de junio, cuando su ticket acertó a 5 de los 6 números ganadores del Mega Millions, algo de lo que el jugador ni se enteró.

No fue sino hasta el pasado 19 de octubre cuando el hombre se encontraba revisando sus redes sociales una publicación que indicaba que estaban buscando al ganador de un premio de Mega Millions; sin embargo, Shrednick no pensó de inmediato que podría haber sido su boleto.

“No es donde normalmente me detengo para echar gasolina, por lo que no me generó ningún recuerdo inicial hasta que comencé a conducir al día siguiente”, dijo.

Pero algo lo inquietó de esta noticia descubierta en redes, así que comenzó a remover cosas en su casa y en su auto para, finalmente, toparse en su vehículo el ticket del Mega Millions con el que comprobó que él era el dueño de los $1,4 millones.

“Revisé los números y dije ‘¡Dios mío!’ Llamé a mi esposa y ella estaba enloquecida y llorando… Lo que es una locura es que acerté cinco números y estaban en una selección rápida. Ni siquiera jugué mis números habituales”, dijo Shrednick.

Lo curioso fue que Shrednick ya había ganado un premio mayor de lotería de $1 millón hace unos años, el cual solo pudo cobrar la mitad debido a un recargo.

