Luis Suárez lanza dardo al Barcelona: “El Atlético me dio la revancha de mostrar que estaba vigente”

El delantero uruguayo Luis Suárez, quien ha sonado mucho en los últimos días como posible refuerzo del Inter Miami, ha hablado sobre lo complicado que ha sido este último tramo de su carrera y no pudo evitar compararlo a cuando salió del FC Barcelona y decidió quedarse en LaLiga con el Atlético de Madrid.

En una entrevista concedida a la radio uruguaya Sport 890, Suárez habló sobre sus últimos día con Gremio de Porto Alegre y medio del relato sobre como no pudo marcar gol en su penúltimo partido en Brasil, pero sí lo hizo en el último, recordó que sintió algo parecido cuando salió del equipo ‘Culé’ al ‘Colchonero’.

“Por algo a veces no se te dan algunas cosas. Será porque siempre hay algo mejor. Lo tengo como experiencia de cuando me fui de Barcelona“, expresó el ‘Pistolero’ agregando que no le resultó difícil elegir al ‘Atleti’ como su siguiente destino.

“Mi sentimiento me dijo que tenía que ir al Atlético de Madrid y me dio la revancha de mostrar en La Liga que Suárez todavía estaba vigente“, puntualizó el histórico goleador de la selección de Uruguay.

Por otra parte, habló de un tema más reciente pero igual de complicado para su carrera como lo es el constante dolor que siente en su rodilla y que por un momento provocó el rumor sobre su posible retiro anticipado del fútbol.

‘Lucho’ Suárez explicó que trabaja dos horas por día en la camilla y aseguró que padece un desgaste en el cartílago interno, así como también un problema que no le permite extenderla al 100 %.

En ese sentido, confesó que toma tres pastillas cada noche antes de jugar, una el día de los partidos y luego debe pincharse con un medicamento.

Por último, se refirió al fracaso de la selección ‘Charrúa’ en el Mundial Qatar 2022 en el que quedó eliminada en primera ronda, algo que lo dejó “muy dolido”, pero a su vez fue que “esa espina” la que lo hizo querer volver a defender a la Celeste.

Entretanto, indicó que su siguiente destino no le impedirá seguir siendo convocado con Uruguay, sin importar si es el Inter Miami de la MLS. “Él (Marcelo Bielsa) sabe que soy un jugador que no voy a tener la intensidad que tienen todos los jóvenes de hoy en día, pero también sabe que puedo aportar otras cosas en la parte del grupo”, concluyó.

