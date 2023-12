Bernie Sanders se opone a enviar $10,000 millones al “gobierno extremista de Netanyahu” en Israel

Bernie Sanders, senador por el estado de Vermont, se opuso a enviar $10,000 millones a Israel, esgrimiendo que es el “gobierno extremista” de Benjamín Netanyahu.

“No creo que debamos asignar 10.100 millones de dólares para que el gobierno de extrema derecha de Netanyahu continúe con su actual enfoque militar. Lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu es inmoral, viola el derecho internacional y Estados Unidos no debería ser cómplice de esas acciones”, argumentó Sanders en el pleno del Senado, según recogió The Hill.

Hay que recordar que el gobierno del presidente Joe Biden pidió la aprobación de $10,000 millones para que el Departamento de Defensa reabastezca los sistemas de defensa antimisiles Cúpula de Hierro y Honda de David de Israel, así como para reponer las existencias militares que se están reduciendo por la guerra.

“Creo que es apropiado apoyar sistemas defensivos que protejan a los civiles israelíes contra los ataques con misiles y cohetes, pero creo que sería absolutamente irresponsable proporcionar 10.100 millones de dólares adicionales en ayuda militar incondicional que permitirá al gobierno de Netanyahu continuar su enfoque militar ofensivo actual”, dijo progresista de Vermont.

Sanders ha sido crítico con la estrategia de Israel. Recientemente pidió una “pausa humanitaria significativa y prolongada” en Gaza.

“Israel seguirá persiguiendo a Hamás, pero debe cambiar drásticamente sus tácticas para minimizar el daño a los civiles”, escribió en un artículo de opinión en el New York Times.

Invertir en Estados Unidos

Sanders, según The Hill, citó las estadísticas del Ministerio de Salud palestino, según las cuales 16,000 palestinos han sido asesinados en el lapso de dos meses. De los cuales dos tercios son mujeres y niños, y decenas de miles de personas heridas.

También señaló que 250 palestinos han muerto en Cisjordania y miles han sido expulsados ​​de sus tierras allí.

En concreto, el senador de Vermont cuestionó que el proyecto no incluya la inversión es cuestiones importantes para los estadounidenses.

“Hay partes de este proyecto de ley que apoyo firmemente, pero en su forma actual no creo que sirva a los intereses del pueblo estadounidense”, dijo Sanders. “Me preocupa profundamente que esta legislación no incluya inversiones para abordar las necesidades de las familias trabajadoras en los Estados Unidos, el 60 por ciento de las cuales viven de cheque en cheque. Seamos claros: no son sólo los países extranjeros los que enfrentan emergencias”.

Concluyó que EE.UU. se puede ahorrar decenas de millones de dólares si parte del gasto en defensa se traslada al proceso regular de asignaciones.

Sanders contra Netanyahu

No es la primera vez que Bernie Sanders se refiere al gobierno de Benjamín Netanyahu como “extremista”.

A principios de noviembre, el senador de Vermont aseguró que espera que el pueblo israelí se “deshaga” del primer ministro israelí.

“En Israel hay un gobierno de derechas que es racista“, aseveró el senador de izquierda. “Ojalá se deshagan de él”. Según citó Sanders en aquel momento, solo el 18 por ciento de los ciudadanos de Israel desea que Netanyahu permanezca en el cargo.

Sigue leyendo: