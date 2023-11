Bernie Sanders: “Ojalá Israel se deshaga de Netanyahu”

El senador Bernie Sanders criticó al gobierno del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y aseguró que espera que el pueblo israelí se “deshaga” de él. El senador instó a que se forme un nuevo gobierno que comprenda la gravedad de la crisis.

En una entrevista en el programa “State of the Union” de CNN citada por The Hill, Sanders calificó la situación en Israel como tremendamente compleja y mencionó la percepción de la población israelí sobre Netanyahu.

“En Israel hay un gobierno de derechas que es racista“, aseveró el senador de izquierda. “Ojalá se deshagan de él”. Según Sanders, solo el 18 por ciento de los ciudadanos de Israel desea que Netanyahu permanezca en el cargo.

Sanders se refirió a la prevención de muertes de civiles en los combates en curso entre Israel y Hamás. El senador instó a Israel a detener los bombardeos sobre Gaza y encontrar una “mejor manera” de abordar el conflicto.

“Pero tiene que haber una manera mejor que matar a miles de hombres, mujeres y niños. Así que, una vez más, la preocupación inmediata es que hay que hacer una pausa en el bombardeo. Hay que hacerse cargo del desastre inmediato”, comentó Sanders, según recogió el medio.

También dijo que el gobierno de Netanyahu está “tratando de hacer imposible una solución de dos Estados” en Cisjordania.

“Y ahora mismo en Israel tenemos al gobierno de Netanyahu, un gobierno de extrema derecha, con racistas a bordo, tratando de hacer imposible una solución de dos Estados en Cisjordania”, añadió Sanders. “Están matando colonos allí. Entonces lo que necesitamos es que el mundo se una para dar esperanza a los palestinos. Necesitamos una solución de dos Estados”.

Cambiar de enfoque

En cuanto a la estrategia de Israel, Sanders sugirió que el país debería cambiar su enfoque si deseaba recibir ayuda adicional de Estados Unidos.

Señaló la preocupación por las miles de muertes de civiles en Gaza y expresó la necesidad de una pausa en los bombardeos. Sanders también destacó el apoyo financiero significativo que Estados Unidos proporciona a Israel anualmente y que, en consecuencia, Estados Unidos tiene el derecho de instar a Israel a reconsiderar su estrategia militar.

“Pero tenemos derecho a decir: ‘Lo siento, necesitas una nueva estrategia militar’. Perseguir a Hamás, pero eso significa… no matar a hombres, mujeres y niños inocentes”, añadió, según citó The Hill.

El senador Sanders, al ser preguntado sobre si apoyaría el envío de ayuda adicional a Israel, indicó que tendría que analizar el contenido específico del proyecto de ley.

En el ámbito legislativo, la Cámara de Representantes aprobó un paquete de ayuda de $14.300 millones para Israel. No obstante, se espera que este proyecto de ley no tenga éxito en el Senado, que está bajo control demócrata.

“Veremos cómo se ve el proyecto de ley, pero creo que es tremendamente importante mientras lo debatimos, diciéndole a Israel: ‘Si quieres este dinero, tienes que cambiar tu estrategia militar'”, reiteró el senador.

Sanders hizo hincapié en la importancia de brindar esperanza al pueblo palestino, que enfrenta desafíos significativos.

“El otro punto es que tenemos que dar esperanza al pueblo palestino. Están viviendo, vivían antes del 7 de octubre en una situación desastrosa en Gaza, con un 75% de desempleo juvenil y una pobreza masiva”, dijo.

