Boricua Amanda Serrano renuncia al título del CMB en medio de su lucha por la igualdad de género en el boxeo

Una de las mejores boxeadoras en la categoría peso pluma sin duda es Amanda Serrano. La boricua es desde febrero de este año la campeona indiscutible del peso, ostentando los títulos avalados por la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Organización Internacional de Boxeo (OIB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el último conseguido, el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Sin embargo, poco duró el reinado de Serrano, pues este martes a través de sus redes sociales anunció que renunciaba al título mundial de la CMB. Los argumentos de la puertorriqueña se basan en la desigualdad del organismo entre las competiciones masculinas y femeninas.

“El CMB se ha rehusado que el deporte evolucione hacia la igualdad, así que dejo vacante mi título“, inició el comunicado la boxeadora de 35 años.

Amanda Serrano boxeadora puertorriqueña que llegó a ganar los cuatro títulos mundiales en la categoría peso pluma /Getty Images

Serrano dejó claro que durante su carrera ha entregado su vida entera al boxeo. “He dado mi vida a este deporte. Sin teléfono, sin novio, sin fiestas. Solo boxeo”. Y gracias a este compromiso, la boricua ha logrado una gran cantidad de hazañas en el ring.

“Soy el único boxeador, hombre o mujer, de Puerto Rico en convertirse en campeón indiscutible. Soy la única boxeadora femenina que ha ganado títulos en 7 divisiones. Soy la primera boxeadora femenina, junto con Katie en encabezar el Madison Sqaure Garden. Soy la primera boxeadora femenina en hacer 7 figuras de una pelea y lo mismo de patrocinadores”, resaltó la boxeadora en su texto.

Además no dejó de advertir que dejará de pelear ante cualquier organismo que no respete la igualdad de condiciones entre la categoría masculina y la femenina. “En el futuro, si un organismo sancionador no quiere darnos a mí y a mis compañeras la opción de pelear igual que los hombres, entonces no pelearé por ese organismo sancionador“, explicó.

Asimismo, Serrano también dio las gracias a los organismos que si han avanzado en buscar una igualdad entre mujeres y hombres que practican este deporte. “Gracias a los cuerpos sancionadores que han evolucionado por la igualdad. Si quieres enfrentarte a mí en el ring, tienes una opción. Yo he hecho el mío”, concluyó la experimentada boxeadora.

De esta manera Serrano dejó de ser campeona indiscutible del peso pluma. Y el cinturón del CMB queda vacante para una nueva boxeadora. Asimismo, Amanda también perdió su calidad de campeona indiscutida, la cual ostentaba desde febrero de este año cuando venció a Erika Cruz en Nueva York.

Sigue leyendo:

· David Benavídez vuelve a arremeter contra Canelo Álvarez y lo acusa de “tener los cinturones como rehenes”

· Nueva división de peso súper crucero fue creada por la AMB

· Jaime Munguía peleará contra John Ryder en enero y pone en jaque al Canelo Álvarez