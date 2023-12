Carolina Sandoval habla de su transformación física tras haber perdido 20 libras

Carolina Sandoval, conocida presentadora de televisión, reveló recientemente que ha perdido 20 libras gracias a una dieta que comenzó después de recibir un diagnóstico de gastritis. La popular presentadora venezolana ha compartido en varias ocasiones su lucha con la gastritis y cómo ha afectado su estilo de vida.

Sandoval explicó que su diagnóstico de gastritis la llevó a reconsiderar su alimentación y adoptar una dieta más saludable. Según ella, eliminó alimentos que le causaban irritación estomacal, como comidas grasosas y picantes, y optó por una alimentación más balanceada y ligera.

La venezolana compartió su proceso de pérdida de peso en sus redes sociales, motivando a sus seguidores a adoptar hábitos saludables y a cuidar de su salud. Además, la presentadora ha mencionado que ahora se siente mucho mejor y con más energía gracias a su cambio en el estilo de vida.

La venezolana Carolina Sandoval habla de su aspecto físico. / Foto: Mezcalent.

También utiliza su plataforma para promover el amor propio y la aceptación corporal. En varias ocasiones, ha hablado sobre cómo se siente más segura y feliz en su cuerpo actual, independientemente del número en la balanza.

“Acuérdense que todo lo que yo he venido haciendo con base con el diagnóstico que recibí de gastritis y que la gente no cree. En tres meses he perdido 20 libras, para que sepan y no me dejarán mentir como ustedes siempre me han visto antes, durante y después, así que nadie les puede mentir porque mi cuerpo habla por sí solo”, inició diciendo en su cuenta de Facebook.

Carolina ha logrado conectar con sus seguidores al ser honesta y realista sobre su experiencia personal. Su mensaje positivo y alentador ha resonado con muchas personas, lo que ha contribuido a su creciente popularidad en las redes sociales.

Carolina Sandoval explica cómo ha sido la dieta que ha llevado. / Foto: Mezcalent.

Sandoval se ha convertido en una de las influencers hispanas más populares en las redes sociales debido a su transparencia, autenticidad y mensaje positivo sobre la pérdida de peso y el amor propio.

“He dejado de comer arroz blanco, he dejado de comer salsas en su mayoría, casi ya no como salsas. Cuando uno tiene entre ceja y ceja lo que quiere, lo que puede comer, definitivamente eso no te va a cambiar como tu felicidad. No me puede dar tristeza haberme quitado alimentos que amo, pero que me inflaman. Uno elige sus batallas”, añadió mientras comía.

