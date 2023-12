Cuánto dinero gana cada diciembre Mariah Carey con su canción ‘All I Want for Christmas Is You’

Desde el lanzamiento de su álbum ‘Merry Christmas’ el 28 de octubre de 1994, Mariah Carey ha estado presente en las festividades gracias a su icónica canción ‘All I Want for Christmas Is You’.

Además de convertirse en una canción infaltable en las fiestas, también representa una gran fuente de ingresos para la artista cada fin de año.

Según Celebrity Net Worth, ‘All I Want for Christmas Is You’ ha vendido más de 16 millones de sencillos en todo el mundo.

Esto lo pone en el lugar 12 como el sencillo más vendido en la historia de la música y el más exitoso de la era moderna en cuanto a canciones navideñas.

Hasta la fecha, ‘All I Want for Christmas’ ha generado al menos $80 millones de dólares en regalías.

Mariah Carey y el colaborador de la artista, Walter Afanasieff, disfrutan de la mayor parte de esos ingresos como coescritores y coproductores de la canción.

Cabe señalar que, si los derechos de la canción alguna vez se pusieran a la venta, probablemente se venderían a 30 o 40 veces sus ingresos anuales.

Se calcula que, por lo más bajo, cada diciembre, Mariah Carey gana $600 mil dólares en regalías por la canción.

En extremo más alto, la canción puede llegar a generar hasta $1.2 millones de dólares.

Tomando en cuenta este rango, se calcula que ‘All I Want for Christmas’ genera entre $2 y $4 millones en regalías cada año en total.

