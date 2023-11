Mariah Carey le dio la bienvenida a la Navidad con un divertido video y se vuelve tendencia

Este miércoles 1 de noviembre la cantante Mariah Carey subió un video a la red social de la camarita, donde supera los 12 millones de seguidores. La particularidad de dicho audiovisual es que algunos de los personajes se muestran con disfraces de Halloween y ella está “congelada”.

La estadounidense permaneció unos segundos ahí mientras rompían el hielo y de una forma muy alegre le dio la bienvenida a la Navidad, y es que nos encontramos en la cuenta regresiva para despedir este 2023.

“All I Want for Christmas Is You” se ha convertido en una icónica canción y una vez más vuelve a destacar por el tema que se ha sido caracterizado como un himno navideño y además una de las más populares durante las fiestas.

Mariah nos transmite la alegría y el espíritu festivo con su voz y su entusiasmo por la temporada navideña. Su música también nos transporta a un lugar lleno de amor, paz y felicidad, y nos hace querer cantar y bailar al ritmo de su melodía festiva. Con su estilo característico y su talento vocal innegable se ha convertido en una de las artistas más asociadas con la Navidad y brinda una cálida bienvenida a esta época tan especial del año.

La letra de la canción se refiere al deseo de estar con un ser querido durante la Navidad, dejando de lado los regalos materiales y enfocándose en el amor y la felicidad de estar juntos. El tema tiene un ritmo alegre y contagioso, con toques de música navideña tradicional y el distintivo estilo vocal de Mariah Carey.

“All I Want for Christmas Is You” es considerada una de las canciones de Navidad más populares y reproducidas en todo el mundo. Fue lanzada en 1994 y se ha convertido en un clásico navideño que se sigue escuchando año tras año durante la temporada festiva. La canción ha alcanzado el puesto número uno en varias listas de éxitos y ha sido versionada por una gran cantidad de artistas.

