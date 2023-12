El nuevo programa de Adamari López se estrenará el 8 de enero a las 7PM/6C por UniMás: ¿Quién Caerá?

¿Quién Caerá? es el nuevo programa televisivo de Adamari López. Este ya tiene fecha de estreno y según confirmó hoy TelevisaUnivision, esta nueva producción llegará a las pantallas de UniMás el 8 de enero del año 2024 en el horario de las 7PM/6C.

¿Pero cuál es la premisa y el objetivo de este programa? El objetivo de este programa es que un grupo de competidores pueda llevarse un monto económico envidiable, haciendo uso sólo de sus conocimientos generales. Pero para lograrlo, sabemos que los participantes deberán competir entre sí respondiendo a una gran variedad de preguntas en distintas modalidades para acumular la mayor cantidad de dinero posible.

Sabemos que los participantes lograron llegar al programa gracias a un casting que se llevó acabo en Estados Unidos, en donde se buscó encontrar a una serie de personas con distintas nacionalidades, cuyo objetivo único era lograr tener un grupo que pudiera representar a la gran comunidad hispana estadounidense.

Todos los participantes, por otra parte, deben tener un fuerte conocimiento de cultura general, porque esto es lo único que los llevará a la gran final. Aquellos que no acierten las preguntas, por ejemplo, corren el riesgo de caer por una trampa en el suelo, la cual puede abrirse en cualquier momento.

La producción de este programa confirma que la emoción es constante, ya durante los duelos se revelará quién pierde y quién triunfa hasta el final. A lo largo de la competencia, Adamari impregnará cada momento de diversión y carisma, manteniendo a la audiencia al borde de sus asientos. Este es sin duda un proyecto en el que Adamari sale de su zona de confort, ya que en esta producción la responsabilidad de la conducción, de momento, cae exclusivamente en ella.

¿Qué pasó con la telenovela?

Cuando se anunció el regreso de Adamari López a Univision, mucho se especuló con la posibilidad de que el nuevo proyecto de la boricua la llevara a retomar su carrera como actriz. Sin embargo hoy quedó claro que esta no es la situación. Sin embargo en una entrevista reciente, Adamari aclaró que si en un futuro la empresa decidiera darle la oportunidad, ella la aceptaría.

En el pasado volver al mundo de las telenovelas no era una opción viable para la ex conductora de “Hoy Día”, sobre todo porque como integrante de un programa matutino disponía de mayor flexibilidad para con su hija Alaïa. Todo es diferente cuando se es actriz, no existen horarios establecidos y se trabaja al menos seis días a la semana durante meses.

La única ventaja actual, versus el pasado, es que las telenovelas tienen a durar menos. Son pocas las historias que sobrepasan los 180 episodios. Y gracias al streaming, ahora las series duran de ocho a diez episodios, únicamente, tanto en ViX como en plataformas como Netflix. Por todo esto, la puertorriqueña está dispuesta a retomar su carrera actoral con TelevisaUnivision, según declaraciones proporcionadas en el programa “Algo Contigo” de Uruguay, país en donde se grabó el nuevo programa de López.

