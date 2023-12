Toni Costa revela el motivo por el que Univision le llegó a cerrar la puerta: “Una cosa tonta”

Toni Costa se ha convertido en uno de los bailarines españoles más reconocidos en el mundo del espectáculo en Estados Unidos. Su participación en el programa ‘Mira quién baila’ le abrió las puertas a numerosas oportunidades de trabajo y le permitió establecerse en el país, pero con el tiempo.

A lo largo de su carrera, el español ha acumulado premios y reconocimientos por su talento y dedicación en el baile. Ha logrado ganarse el respeto y admiración tanto de sus compañeros de trabajo como del público en general.

“Yo me quedo (en Miami), pero sé que tampoco me puedo quedar porque yo tengo una visa limitada por un tiempo, entonces empiezo a jugar con eso: con el poder quedarme como turista, pero tener que volver. Hasta que llegó un punto en el que ya no puedo estirar más ese chicle y ya tuve que sacarme mi propia visa“, mencionó en el pódcast de Alejandro Chabán.

Toni Costa habla de sus experiencias y oportunidades que ha perdido en la vida. / Foto: Mezcalent.

A pesar de su éxito en Estados Unidos, él nunca ha olvidado sus raíces y ha tratado de promover el talento español en su trabajo en el extranjero. Ha participado en eventos y programas en su nación y su presencia en la pantalla chica americana ha servido como una plataforma para dar a conocer a otros artistas del país que lo vio nacer.

“Por cosas de las cadenas, Adamari se va a Telemundo, Univision decide a mí cerrarme la puerta por un motivo de un comercial chiquito, una cosa tonta, la verdad. Yo me voy para España, me pongo las pilas, agarro toda la documentación posible, me busco un sponsor aquí, me busco un contrato de trabajo en Estrella TV para un show de televisión, que es Mi sueño es bailar. Yo aterricé aquí en Miami y de aquí a Los Ángeles, me voy para allá, hago aquel show 3 meses, lo gano, con Fátima Torre, una actriz, y luego regreso y bueno, pues continúo”, le dijo al venezolano.

Toni Costa y Adamari López en 2011. / Foto: Mezcalent.

“Me llaman de nuevo para volver a ‘Mira quién baila’ como coreógrafo. Siempre tienes que dejar la puerta abierta. No vas a conseguir nunca nada si tu actitud está negativa o si tú te vas con rencor o si quieres tener una represalia o si quieres dejar una mala actitud. Yo jamás en la vida hablaré mal de Univision, mal de Adamari, mal de nadie, porque sería ser muy desagradecido y faltarle el respeto a mí mismo”, agregó la expareja sentimental de Adamari López.

Costa sigue trabajando en Estados Unidos, colaborando en diferentes proyectos y compartiendo su pasión por el baile con el público. Su historia de éxito es un ejemplo de cómo el talento y la dedicación pueden llevar a grandes logros en el mundo del espectáculo.

