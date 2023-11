Adamari López asegura que si TelevisaUnivision le ofrece una telenovela, aceptará el proyecto

Adamari López no está cerrada a retomar su carrera como actriz. La puertorriqueña visitó el programa conducido por Luis Carballo, “Algo Contigo”, en donde aceptó que hacer telenovelas no es fácil, sobre todo por lo poco que un actor puede controlar los horarios. Es muy difícil tener un esquema que te facilite la convivencia con tus hijos, cuando la persona no controla sus horarios de trabajo, cosa que sucede con mucha frecuencia cuando se es actor. Ya que se trabaja, básicamente, de lunes a sábados, en horarios indefinidos.

Sin embargo, destacó que aún cuando ama ser madre a tiempo completo, ofreciéndole a su hija, tiempo de calidad, también es cierto que Alaïa, su única hija, ya está más grande y entiende el trabajo de su madre. Por esta razón afirma que si después de este proyecto, TelevisaUnivision le llegase a ofrecer una nueva telenovela ella aceptaría el proyecto encantada.

¿Quién caerá?: es el nuevo programa conducido por Adamari López

Adamari López viajó a Uruguay para grabar su nuevo proyecto, este es un programa de nombre “¿Quién Caerá?”. En su paso por dicho país, la ex conductora de “Hoy Día” se permitió conocer a gente nueva y aprender sobre las costumbres y particularidades de la región. Sobre esto también conversó con Luis Carballo para “Algo Contigo”, un espacio en donde se habla acerca de temas relevantes del entretenimiento local, regional e internacional.

La visita de Adamari López fue muy bien recibida por los panelistas, su conductor y el público en general, que logró enviarle una serie de mensajes a la entrevistada mediante la cuenta de WhatsApp que la producción tiene abierta para los televidentes, quienes conocen la basta carrera televisiva de la boricua. Muchos la recuerdan por sus papeles de villana en telenovelas como “Amigas y Rivales”, “Locura de Amor” y “Sin Tí”, todas telenovelas de Televisa.

Sobre su regreso a la televisión, luego de su salida de Telemundo, Adamari se mostró contenta y complacida, sobre todo porque con este proyecto vuelve a conectar con sus seguidores. Tiene además la esperanza de que el proyecto sea bien recibido tanto en México como en Estados Unidos, lo que podría asegurar una segunda temporada. Vale agregar, que habrá que darle tiempo al tiempo, para ver los resultados. Resta decir que los fans de la boricua están ansiosos por verla en su nuevo rol de conductora en solitario.

