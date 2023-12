Entrenador de Gervonta Davis quiere la revancha contra Pitbull Cruz

El reconocido entrenador de boxeo y encargado del desarrollo deportivo de Gervonta Davis, Calvin Ford, se mostró enfocado en que su peleador tenga una revancha contra Isaac ‘Pitbull’ Cruz al asegurar que es el combate que todo el mundo quiere ver debido a la gran exhibición que realizaron ambos peleadores cuando se enfrentaron en el cuadrilátero; además destacó que esta pelea es la única que le puede generar una importante suma de dinero luego de la decepción que registró el último combate de Shakur Stevenson.

Estas declaraciones las realizó Ford durante una entrevista ofrecida a K.O. Artist Sports, donde el entrenador de boxeo detalló que le resultaría bastante agradable que estas dos figuras puedan volver a cruzar golpes porque es una de las peleas más atractivas del planeta actualmente por el gran desempeño que poseen Gervonta Davis y Pitbull Cruz.

“Yo soy su más grande fan (de esa pelea), sé los dólares que va a generar. Vamos a esperar que se haga la pelea, porque esa es la pelea que todos queremos ver”, expresó en sus declaraciones.

Los rumores especulan que la transmisión de esta pelea sería a través de la plataforma de Amazon Prime debido a que han surgido rumores de que están en negociaciones con la promotora PVB para convertirse en la nueva encargada de cada una de sus transmisiones pugilísticas, un hecho que les permitiría generar grandes ingresos para cada uno de los combatientes.

“Imaginate lo que sería eso. Por que esa sonrisa (la del logo de Amazon) está en todas las casas, así que obviamente todos la van a querer ver. Hay que hacer esa pelea para que nos paguen”, agregó Ford.

Para finalizar, Calvin Ford reiteró su deseo de poder ver a Gervonta Davis poder enfrentarse contra Isaac Cruz debido a que el último combate que disputó Shakur Stevenson contra Edwin de los Santos resultó ser bastante decepcionante para él; destacó que esto no resultaría llamativo para los amantes del pugilismo mundial.

“Sería una pelea fea (entre Davis y Shakur), por que los fans vienen a ver una pelea. Así es como todos se ganan sus dólares, y si nadie pelea, no hay dólares para nadie. Entonces cuando tú tienes una actuación como esa, Tank va a decir que a él no lo abuchea nadie, porque él es un peleador, y él da pelea. Así que Shakur va a tener que vivir con eso, y esperemos que encuentre una manera de salir de ese pozo. Si esa pelea no hace sentido desde el dinero, entonces no hace sentido de ninguna forma”, concluyó el entrenador de Gervonta Davis.

