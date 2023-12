Diego Cocca cuenta todo sobre su salida de la selección mexicana: “Había que cambiar mentalidades”

El entrenador de fútbol argentino y antiguo director técnico de la selección de México, Diego Cocca, decidió romper con el silencio y las dudas que se generaron tras su destitución y habló sobre lo que vivió en la selección mexicana; un detalle importante es que consideró que su despido fue “sin argumentos” y dio como los principales responsables de este hecho a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) al no querer aceptar un cambio en el planteamiento de juego del equipo para buscar mejores resultados.

Estas declaraciones las realizó el antiguo estratega del tricolor azteca durante una entrevista exclusiva con el periodista Diego Peña de TUDN, donde detalló que en los siete partidos que estuvo al mando del banquillo no logró crear un balance interno que funcionara para poder sumar victorias y así encaminar al equipo a nuevos horizontes.

“No se pudo, estuve siete partidos, cuatro meses, ya ni sé. No hay manera de poder hacer un balance, el balance interno a nivel cuerpo técnico, que lo hicimos, fue que iba a ser muy difícil y que había que cambiar muchas mentalidades, pero yo sé que no se quiere cambiar del otro lado”, expresó Diego Cocca.

El entrenador de fútbol albiceleste afirmó que no se siente arrepentido de haber aceptado el reto de dirigir a la selección de México debido al gran amor que le tiene al país norteamericano por la carrera que ha forjado en el mismo; de igual manera advirtió que espera poder regresar lo más pronto posible a cualquier otro club de la Liga MX para poder demostrar el cambio que quería realizar con el Tri y así generar un beneficio para los jugadores y para la selección.

“No por unas personas que decidieron que no, voy a tirar abajo toda la gente y los clubes en los que estuve, que me han ayudado. Le deseo lo mejor a México como siempre, no seré más parte de la selección y seguramente tendré trabajo como para seguir demostrando que podíamos hacer un cambio en la selección”, resaltó el argentino.

Para finalizar, Diego Cocca lamentó que no se haya valorado su salida de los Tigres de la UANL en noviembre de 2022 para tomar el mando del equipo en febrero de 2023 con apenas cinco partidos del torneo Clasurua 2023 disputados; en esa misma competencia los felinos terminaron conquistando el título de campeón bajo las órdenes de Robert Dante Siboldi, quien actualmente los tiene disputando por la semifinal del torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

“No se valoró, yo se los dije a los jugadores de la selección, les dije ‘muchachos, yo estaba en una institución modelo, con un plantel espectacular, estaba muy bien, pero creo en esto, creo que en tres años y medio tenemos la posibilidad de jugar un Mundial y cambiar las cosas’, pero hubo gente que no quiso cambiar, quiso seguir así y cuando las cosas siguen de la misma manera, el resultado va a ser el mismo”, concluyó el estratega.

