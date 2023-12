Niño de 6 años muere tras ser atacado y mutilado por dos perros en Portland

Un niño de apenas seis años perdió la vida luego de sufrir un ataque de dos perros en una casa de Portland, la ciudad más grande de Oregón.

Durante el ataque canino registrado el pasado martes por la mañana, también una mujer resultó herida, según un comunicado compartido por la policía de Portland.

Según el documento, la policía respondió a informes de un ataque de perro, y al llegar a la casa, los agentes descubrieron que un par de perros, que se cree que eran mezclas de gran danés y mastín, mutilaron al niño y a la mujer mientras ella intentaba detener el ataque.

El niño, de quien no se reveló su identidad públicamente, fue declarado muerto en el lugar y la mujer fue trasladada a un hospital local para tratar heridas leves, según el informe de la policía.

Más tarde, se descubrió que la mujer herida era la dueña de los perros, mientras que el pequeño era el nieto de una compañera: “Tras una investigación más exhaustiva, los agentes determinaron que la mujer herida es la dueña de los perros y que el niño asesinado es el nieto de su amiga”, se lee en el comunicado.

Tras el ataque, los dos perros se encuentran actualmente bajo custodia de los Servicios para Animales del Condado de Multnomah. El Equipo de Abuso Infantil y la Unidad de Homicidios de la Oficina de Policía de Portland están investigando el incidente y están pidiendo a cualquier persona que tenga información que se comunique con las autoridades.

Ataques de perros en Estados Unidos

Según estadísticas de organizaciones como la American Veterinary Medical Association (AVMA) y los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), se estimaba que se producían varios millones de mordeduras de perros en Estados Unidos cada año. Sin embargo, es importante destacar que la mayoría de estas mordeduras no resultaban en lesiones graves y muchos casos ni siquiera eran reportados.

En términos de ataques más graves, las estadísticas a menudo se centran en casos de mordeduras que requieren atención médica o casos en los que se produce la muerte. En Estados Unidos, las mordeduras de perros que resultan en lesiones graves o fatales son relativamente poco frecuentes en comparación con el número total de mordeduras.

Las razas específicas de perros a menudo se destacan en los informes de incidentes, pero es importante señalar que la responsabilidad principal recae en los propietarios y en cómo cuidan, socializan y entrenan a sus mascotas.

En incidente devastador que se desarrolló en Florida en junio de este año, un niño de 6 años fue atacado fatalmente por el perro de la familia.

La policía local en North Port, condado de Sarasota, respondió a una llamada de socorro informando de una mordedura de perro en una residencia en Badger Lane; a pesar de la atención médica inmediata, el niño sufrió lesiones traumáticas extensas y sucumbió a ellas en un hospital.

