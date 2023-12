Robert Dante Siboldi da respiro a la fanaticada de Tigres y descarta presión por el bicampeonato

Los Tigres de la UANL lograron una importante clasificación para la semifinal del torneo Apertura 2023 de la Liga MX luego de derrotar en los cuartos de final del campeonato azteca al Club Puebla en una impresionante muestra de poder que terminó con un doblete del delantero francés André-Pierre Gignac para seguir ampliando su registro como máximo goleador histórico del club.

Ahora el director técnico de la institución felina, Robert Dante Siboldi, destacó que se siente bastante enfocado en seguir sumando victorias y descartó que tenga algún tipo de preocupación por la posible conquistar del bicampeonato de los felinos para demostrar que se mantienen como el mejor equipo del torneo mexicano.

“Con todo respeto no siento presión, siento responsabilidad, deseos, ilusión y darle otro título a la institución, hemos demostrado que el equipo es competitivo y no se cansa de ir por más, ese ADN no es fácil lograrlo y aquí hay muchos muchacho que han trabajado muchos años para lograr eso, nadie les regaló nada”, expresó el entrenador

Robert Dante Siboldi aprovechó la oportunidad para agradecer al entrenador Ricardo ‘Tuca’ Ferretti por el gran crecimiento que dejó en cada uno de sus jugadores; enfatizó que esto le ha permitido alcanzar grandes resultados de una manera mucho más rápida al ser grandes estrellas en el campo de juego.

“Estoy disfrutando lo que entrenadores anteriores han logrado, en especial Ricardo, todavía están muchachos como André (Gignac), Guido Pizarro, Nahuel Guzmán, Luis Quiñones, Javier Aquino, que son líderes y los que vienen marcando el paso, los jóvenes están aprendiendo y adquiriendo esas ganas de conseguir títulos en cada torneo que se participa, ellos contagian a todos”.

Los Tigres de la UANL tendrán que enfrentarse ahora en la semifinal del torneo Apertura 2023 de la Liga MX ante los Pumas de la UNAM de Antonio ‘Turco’ Mohamed; el equipo logró llegar a esta instancia luego de golear a las Chivas Rayadas de Guadalajara en los cuartos de final.

El partido de ida entre las dos franquicias felinas se llevará a cabo el jueves 7 de diciembre en el Estadio Olímpico Universitario, mientras que la vuelta de esta serie será el sábado 9 de diciembre en el Estadio de Nuevo León.

Sigue leyendo:

–André-Pierre Gignac augura su retiro y preocupa a la afición de los Tigres de la UANL

–Tato Noriega advierte fuertes cambios en Rayados de Monterrey para 2024

–Veljko Paunovic se lamenta por la derrota de Chivas: “Nos faltó contundencia”