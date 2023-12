Toni Costa habla de su ruptura con Adamari López y cómo Evelyn Beltrán cambió su vida

Aunque han pasado varios años desde que terminaron, la relación que tuvieron Adamari López y Toni Costa es algo que mantiene interesado a muchos, debido a lo mediático que fue su matrimonio en el entretenimiento hispano.

En una reciente entrevista con Alejandro Chabán, el coreógrafo abrió su corazón y contó algunos detalles de su ruptura con la boricua, una noticia que fue todo un suceso, pues muchos pensaron que su matrimonio sería para toda la vida, pero la realidad fue completamente diferente.

“Había cosas que trabajar y lamentablemente se dio así, lo intentamos, claro que sí. Hace ya dos años y medio (de haber terminado), yo siempre estaré agradecido, siempre, siempre, porque me ayudó muchísimo, aprendí mucho también, crecimos y sobre todo me dio el mejor regalo de mi vida, que es una parte de mí también y es nuestra hija”, afirmó.

El artista indicó que hay ocasiones en las que puede tener altibajos con la presentadora de televisión, pero intentan sobrellevarlo de la mejor manera por el bienestar de su pequeña.

Alejandro Chabán le dijo que le pareció muy positivo que hayan cerrado el ciclo de esa manera, ya que pusieron por encima de todo a su hija.

Ante esto, el español le comentó que la separación fue difícil debido a todo lo que salió en las redes sociales y medios de comunicación. “Fue complicado”, reconoció.

La ruptura de Adamari López y Toni Costa

Asimismo, dijo: “Fue fuerte. Yo me tuve que ir a casa de un amigo, con mis cosas de por medio, ¿cómo hago? Tenía que ir resolviendo”.

Ese amigo que lo apoyó fue el conductor Borja Voces, quien le tendió la mano en esta situación tan difícil y, además de darle lugar para que se quedara, también lo apoyó con consejos.

El instructor de zumba detalló que al inicio pensaron que iban a estar juntos para toda la vida, pero la relación se deterioró a un punto que no vieron otra salida que separarse.

El bailarín contó que su divorcio le ayudó a encontrar impulso para seguir hacia adelante y con mente positiva. “Algo que me ayudó a sanar fue decir ‘esto de la manera en la que lo estoy llevando, no me va a llevar a ninguna parte’”, explicó.

Por esa razón tomó algunas decisiones, que incluyeron mejorar su alimentación, entrenar y también hacer cosas que le gustaran.

“Yo tuve cuatro meses pasándolo mal, superhundido y supermal, pero empiezo poco a poco a sentirme mejor y conozco a Evelyn (Beltrán), ella llega con 26 añitos a mi vida y llega como una bomba, a darme alegría, movimiento, color, música, felicidad”, dijo.

Con su declaración también descartó el dicho de que “un clavo saca a otro clavo” porque no intentó tener algo de nuevo con Adamari López.

Sigue leyendo:

• Adamari López confiesa cómo es actualmente su relación personal con su ex, Toni Costa

• Adamari López acabó con el misterio y subió las primeras imágenes del proyecto con TelevisaUnivision

• Toni Costa y su hija Alaïa mostraron su complicidad con unos divertidos disfraces para Halloween