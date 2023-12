Toni Costa responde a quienes dicen que es gay por ser bailarín: ‘Me gustan las mujeres’

El bailarín español Toni Costa respondió en una entrevista con el venezolano Alejandro Chabán a los comentarios de quienes dicen que es gay.

“Está el estereotipo de que el hombre y que baila y demás (es gay)”, dijo en la conversación que tuvo con el actor.

Además de esto, el coreógrafo indicó que pese a que le encanta el baile, esto no es determinante para ser homosexual. “Yo siempre he tenido mis parejas y han sido chicas. He tenido mis novias, a mí me gustan las mujeres”.

En este sentido, añadió: “Por el hecho de que yo baile, de que ponga una mano así, es parte de mi baile, de mi estilo”.

Toni Costa explicó que en ocasiones puede tener movimientos que algunos consideran femeninos, pero están dirigidos a que las mujeres los hagan.

El ex de Adamari López explicó que en muchas ocasiones hay quienes intentan desprestigiarlo o humillarlo, diciéndole homosexual. “Buscan difamarte, ¿tú qué puedes hacer? Tener claro que eso es mentira, eso está claro. Tú tienes claro lo que tú eres y no va a venir nadie a juzgar, ¿sabes? Y segundo, lidiar lo mejor que puedas”.

Esta situación viene arrastrándola el bailarín desde que era niño, ya que cuando bailaba se burlaban de él y por eso prefería ocultar que hacía esta actividad para evitar señalamientos en contra.

Toni Costa habla de las críticas que recibe en las redes sociales

En esta entrevista, el español reveló cómo sobrelleva los mensajes negativos que algunos usuarios le dejan en las plataformas: “Yo siempre he defendido una postura y creo que es muy válida, cuando te dicen ‘no, es que tú eres figura pública y tienes que aguantar cualquier crítica’, no”, dijo.

El artista consideró que el hecho de ser alguien con una vida pública, no le da derecho a los otros a faltar el respeto.

“A mí no se me pasa por la cabeza y estoy seguro de que tú (Alejandro Chabán) no vas al perfil de un desconocido a meter un insulto”, sostuvo.

Por este motivo, el coreógrafo dijo que su solución es bloquear a quienes son ofensivos con él.

Los inicios de Toni Costa en el entretenimiento hispano

El famoso explicó que su cercanía con el público latino empezó por su participación en ‘Mira Quién Baila’, un proyecto que comenzó como temporal, pero luego hizo que se quedara en los Estados Unidos.

“‘Mira Quién Baila’ conecta mucho a la gente, muchísimo, los talentos que vienen se encuentran con bailarinas y bailarines, jóvenes alegres que lo que quieren es bailar, enseñar”, comentó.

Destacó la importancia de este proyecto en su carrera artística, que logró además un acercamiento con Adamari López con un beso que pactó la producción.

“Me dice (el productor ejecutivo) ‘tienes que darle un beso en la boca al final del tango’”, comentó Toni Costa, quien reconoció que había tensión entre ambos, pero no se había concretado nada, hasta que más adelante todo tomó forma entre ellos y tuvieron un mediático matrimonio.

