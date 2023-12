Los Lakers avanzaron en el “NBA In-Season Tournament” gracias a polémico tiempo fuera de LeBron James

Los Lakers de Los Ángeles consiguieron la victoria sobre los Phoenix Suns el martes, con un marcador de 106-103, asegurando así su lugar en las semifinales del “NBA In-Season Tournament”. Sin embargo, el final del juego estuvo envuelto en controversia debido a un tiempo muerto solicitado por LeBron James en los últimos momentos del encuentro.

Con solo 11.2 segundos restantes y los Lakers liderando por dos puntos (105-103), James pasó el balón a Austin Reaves, quien se encontró en una situación de dos contra uno frente a los Suns. Durante la jugada, el balón quedó suelto y, mientras ambos equipos luchaban por su posesión, LeBron James pidió un tiempo muerto.

A pesar de que era cuestionable si los Lakers tenían control del balón, los árbitros concedieron el tiempo muerto, lo que generó fuertes reclamos por parte de los jugadores y el cuerpo técnico de los Suns.

Después de ese tiempo muerto, Anthony Davis anotó un tiro libre y Kevin Durant falló un intento de triple lejano que podría haber llevado el partido a tiempo extra.

Posteriormente, los árbitros explicaron su decisión a través de los medios de la NBA: “Durante la jugada en vivo, el árbitro consideró que Los Angeles todavía tenía posesión del balón cuando LeBron James pidió el tiempo muerto. A través de la revisión en vídeo tras el partido y a cámara lenta, vimos que Austin Reaves tenía su mano izquierda en el balón mientras lo sujetaba contra su pierna izquierda, lo que constituye control”, aseguraron.

Esta explicación llegó después de que varios miembros de los Suns expresaran fuertes quejas en la rueda de prensa posterior al partido.

El entrenador de los Suns, Frank Vogel, manifestó: “Es un balón suelto (…) y no puedes pedir tiempo muerto en un balón suelto, no puedes. Suena el silbato, no sé por qué. Todo en la liga es revisable pero no sé por qué eso no puede ser revisable (…). Es extremadamente decepcionante”.

Devin Booker, quien publicó la imagen de la jugada en su cuenta de Instagram, también expresó críticas ante los medios: “Todo el mundo lo ha visto (lo que pasó), es lo que hay. Los árbitros a veces se equivocan en sus decisiones pero cuando es algo tan obvio es duro”, dijo Booker.

Por su parte, Kevin Durant puso la jugada en perspectiva y argumentó que no fue “la razón” por la que perdieron esa noche: “Eso no es todo el partido: es solo una jugada en un partido de 48 minutos. No es la razón por la que perdimos el partido. Ellos hicieron 27 tiros más que nosotros y nosotros perdimos 22 balones. Eso fue el partido, de eso deberíamos estar hablando”, concluyó.

