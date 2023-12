Nicky Jam habla de su proceso para bajar 100 libras: “Los primeros días lloré”

El bypass gástrico es una cirugía en la que se crea una bolsa pequeña en el estómago y se conecta directamente al intestino delgado. Esto conduce a una reducción en la cantidad de alimentos que se pueden consumir y una disminución en la absorción de nutrientes, método que decidió usar Nicky Jam.

El cantante expresó su deseo de mejorar su salud y calidad de vida. A lo largo de su carrera, ha luchado con problemas de sobrepeso, lo cual ha afectado su estado físico y mental. La cirugía le brinda una oportunidad de cambiar sus hábitos alimenticios: “La realidad es que he estado batallando con mi peso mi vida entera porque esta es una industria donde tienes que estar en forma, tienes que hacer películas, tienes que hacer videos”, dijo a PEOPLE.

Nicky Jam se siente orgulloso de su avance. / Foto: Gustavo Caballero/Getty Images for iHeart.

El intérprete de ‘El Amante’ mencionó que ha estado trabajando con profesionales de la salud para llevar a cabo una dieta y rutina de ejercicios adecuados después de la cirugía. Él está comprometido a adoptar un estilo de vida más saludable y a mantenerse en forma: “El baloncesto, eso es lo que me ayudó. Yo juego baloncesto todos los días. Soy un gran fanático del baloncesto y eso es lo que hago con mis amigos, donde quiera que viaje”.

Desde la cirugía, Nicky Jam ha visto resultados positivos en su pérdida de peso y se siente motivado para continuar con su transformación. Además, ha compartido su experiencia en redes sociales, inspirando a otros a buscar opciones para mejorar su salud y bienestar.

Nicky Jam explicó que el deporte ha formado parte del proceso. / Foto: Ethan Miller/Getty Images.

“Me levanto y soy la misma persona, pero no me despierto y pienso en comida inmediatamente. Antes me despertaba y solo quería comer. Ahora me tomo mi tiempo y como lo que quiero. Me siento mejor, me siento feliz, me siento saludable”, mencionó durante la entrevista.

“Me estaba volviendo loco, no voy a mentir. Los primeros días lloré. Literalmente estuve cuatro o cinco meses sin comer, solo estaba tomando líquidos”, dijo el reguetonero durante la entrevista.

El cantante Nicky Jam expresó que no ha sido un proceso sencillo. / Foto: Ilya S. Savenok/Getty Images for SiriusXM.

El intérprete del género urbano también manifestó que: “Tienes que prepararte mentalmente para lo que viene y no es fácil. La gente dice que esta es la manera fácil y están equivocados. Yo estaba gordo y era un adicto a las drogas”.

“Yo no me estaba amando lo suficiente para que otra gente me amara. Paré las drogas. Bajé de peso y la gente me miraba y decía: ‘luces renovado, luces como un ser humano diferente. La manera en que tú te amas y te cuidas hace más fácil que el mundo te ame de vuelta y te apoye. Así es como funciona'”, dijo.

