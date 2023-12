Uber Eats y DoorDash eliminan pago de propinas en Nueva York tras aumento de salario mínimo a repartidores

Uber Eats y DoorDash anunciaron que a los clientes de la ciudad de Nueva York ya no se les pedirá dar propina a los repartidores durante el proceso de pago en sus aplicaciones.

Este cambio se produce en respuesta a una nueva ley municipal que establece una tasa de pago mínima para los trabajadores de entrega de alimentos basados en aplicaciones. En sendos comunicados, tanto Uber Eats como DoorDash anunciaron este lunes que los repartidores ganarán $29,93 dólares por hora de tiempo activo, informó Fox News.

La ley requiere que a los repartidores se les pague $17.96 dólares por hora, cifra que aumentará a casi $19.96 en abril de 2025. Las empresas pueden decidir si pagar a los conductores por hora o por entrega.

Tras meses de batalla legal, la semana pasada un fallo de un tribunal de apelaciones estatal obligó a los servicios de entrega a pagar a los repartidores esa tarifa fija por hora de $17,96 dólares más propinas, o pagar por entrega a unos 50 centavos por minuto. Desde el verano las empresas intentaron bloquear la ley de salario mínimo que había sido aprobada en junio.

DoorDash afirmó que la regla de pago mínimo obligará al servicio a aumentar las tarifas de envío y, por lo tanto, trasladó la opción de dar propina en su aplicación a después del pago. De manera similar, los clientes de Uber Eats ahora sólo podrán dar propina a los repartidores después de que se hayan entregado sus pedidos.

Hasta ayer GrubHub, otro popular servicio de entrega de alimentos propietario de Seamless, no había anunciado cambios en respuesta a la regla del salario mínimo.

“Como hemos dejado claro repetidamente en los últimos meses, el salario mínimo extremo y mal concebido para los trabajadores de entrega de alimentos en la ciudad de Nueva York tendrá consecuencias significativas para todos los que utilicen nuestra plataforma”, se lee en el comunicado de DoorDash.

En particular, la compañía había advertido a los clientes el mes pasado que no dar propina en los pedidos podría resultar en tiempos de espera potencialmente más largos para las comidas. Al momento no está claro si los nuevos cambios en las propinas afectarán los tiempos de espera.

Previamente los trabajadores de entrega de aplicaciones en NYC ganaban $11.12 dólares por hora en promedio después de gastos, muy por debajo del salario mínimo local de $15. “Debido a que los trabajadores de entrega basados en aplicaciones generalmente son tratados como contratistas independientes en lugar de empleados de la empresa, las leyes generales de salario mínimo no se les han aplicado”, explicó New York Post.

Se estima que hay 60,000 trabajadores de entrega en Nueva York, según la ciudad. El salario mínimo en NYC es $15 dólares la hora y subirá a $16 el 1 de enero.

El alcalde Eric Adams celebró la decisión de la corte de apelaciones la semana pasada. “Nuestros repartidores han cumplido constantemente con nosotros; ahora, nosotros estamos cumpliendo con ellos”, dijo en un comunicado. “La decisión judicial es (…) una herramienta poderosa para responsabilizar a las aplicaciones. Esta tasa de pago mínimo garantizará que nuestros repartidores y sus familias puedan ganarse la vida y mantener fuerte la legendaria industria de restaurantes de nuestra ciudad”.

El proyectado aumento ha sido celebrado por los repartidores, pero criticada por otros trabajadores. Por ejemplo, los repartidores pasarán a ganar más que los técnicos y paramédicos de emergencias médicas FDNY a partir del año 2025, advirtieron sus líderes sindicales.