Eric Adams es el alcalde de Nueva York con mayor rechazo en casi 3 décadas: encuesta lo coloca “peor” que De Blasio

Tras haber heredado la gestión de su homólogo del Partido Demócrata Bill De Blasio, a quien se le consideró un alcalde impopular, Eric Adams está ahora peor que él, según una reciente encuesta de Quinnipiac University.

El sondeo le dio a Adams un rechazo de 58% y una aprobación de apenas 28%, la más baja para un alcalde de Nueva York desde que comenzaron las encuestas de Quinnipiac en 1996. Otros demócratas regionales salieron mejor evaluados, pero siempre con mayoría de rechazo: la gobernadora Kathy Hochul tuvo una tasa de respaldo de 45% y 48% en contra. Mientras el defensor público Jumaane Williams, el contralor de NYC Brad Lander, la presidenta del Concejo Municipal Adrienne Adams, el canciller escolar de NYC David Banks y el primer comisionado hispano de la policía (NYPD), Edward Cabán, se ubicaron debajo del 45% de apoyo, resumió NBC News.

A los encuestados también se les preguntó sobre el manejo del crimen, las escuelas públicas, la crisis migratoria, el presupuesto de la ciudad y la falta de vivienda. Incluso entre votantes demócratas el apoyo a Adams fue sólo de 35%.

Adams, ex presidente del condado Brooklyn, cumplirá dos años en el cargo el próximo 1 de enero y su gestión ha estado marcada por la llegada masiva de inmigrantes en buses a la ciudad desde la primavera de 2022, hasta superar ahora las 139,000 personas, en medio de una batalla política nacional entre demócratas y republicanos. Además el alcalde se encuentra bajo una investigación federal por los fondos de su campaña en 2021 y recientemente una mujer lo demandó por un supuesto abuso sexual sucedido hace 30 años, cuando él era oficial de NYPD.

En septiembre el alcalde demócrata declaró que la llegada masiva de inmigrantes “destruirá” a la ciudad. La situación, agravada por la falta de recursos federales, ha provocado, según las propias palabras de Adams, recortes de gastos “extremadamente dolorosos” que afectarán a millones de neoyorquinos y obstaculizarán a todas las agencias municipales.

“No hay buenas noticias para el alcalde Adams en esta encuesta. Los votantes no sólo le están dando malas calificaciones en el trabajo que está haciendo en el Ayuntamiento, sino que sus puntos de vista sobre su carácter se han atenuado”, comentó en un comunicado Mary Snow, subdirectora de sondeos de la Universidad Quinnipiac. “Mientras la ciudad enfrenta recortes presupuestarios generales lidiando con una crisis migratoria, los titulares sobre una investigación federal sobre la campaña 2021 del alcalde y una acusación de agresión sexual formulada contra él hace 30 años están pasando factura”.

A 83% de los votantes les preocupa que los anunciados recortes presupuestarios afecten sus vidas, mientras que casi dos tercios (65%) apoyaron la idea de aumentar los impuestos a los pudientes.

85% de los consultados están preocupados por la afluencia de inmigrantes y dudan si la ciudad puede manejar el creciente número. Los votantes también piensan abrumadoramente (80%) que, como dice Adams, el gobierno federal de Joe Biden no está haciendo lo suficiente para respaldar a la ciudad.

58% de los participantes opinó que la delincuencia es un problema muy grave, una mejora frente a 74% en febrero del año pasado, cuando Adams apenas estaba empezando en el cargo. En otros aspectos de la ciudad, 53% desaprobó la gestión de las escuelas públicas, 66% rechazó el presupuesto municipal y 72% criticó el tema de las personas sin hogar.

En cuanto a los rasgos personales, 55% dijo que Adams no posee fuertes cualidades de liderazgo, no comprende los problemas de la gente y no es honesto.

NBC News contactó a la alcaldía sobre el reciente sondeo de Quinnipiac. El vicealcalde de Comunicaciones del Ayuntamiento, Fabien Levy, comentó: “Todos los días salen encuestas incorrectas, pero las cifras reales no se pueden cuestionar: la delincuencia ha disminuido, los empleos han aumentado y seguimos entregando miles de millones de dólares en los bolsillos de la gente trabajadora. Siempre habrá más trabajo por hacer, pero no hay duda de que esta ciudad está en un lugar mejor bajo el liderazgo del alcalde Adams”.

La consulta de Quinnipiac se realizó a 1,297 votantes registrados de la ciudad de Nueva York del 30 de noviembre al 4 de diciembre con un margen de error de +/- 2.7 puntos porcentuales. Los resultados en detalle pueden consultarse aquí.

Quinnipiac University Poll es un centro de estudios de opinión pública con sede en Hamden, Connecticut que conduce sondeos en todo el país. Las próximas elecciones para la alcaldía de NYC están previstas para noviembre de 2025.