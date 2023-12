Taylor Swift decora su apartamento de Nueva York con objetos muy valiosos

La cantante Taylor Swift fue escogida por la revista ‘Time’ como Persona del Años 2023 y, por supuesto, este anuncio vino acompañado de una entrevista donde la cantante estadounidense contó parte de su historia.

No sorprende esta decisión si se toma en cuenta los logros de Swift durante, entre ellos su exitosa gira por toda América ‘The Eras Tour’. En total tuvo 66 presentaciones y reunió más de mil millones de dólares. Se califica como la más grande de todos los tiempos.

El periodista Sam Lansky habló con la estrella pop dentro del apartamento de ella en la ciudad de Nueva York, lo que dio espacio a que se hablara de algunos de los objetos que decoran el lugar.

Durante la entrevista comenzó a hablar sobre los objetos que para ella tienen un valor especial. Lo primero que enseñó fue una Barbie de Stevie Nicks, la cual está aún dentro de su caja y se ubica en la cocina. Incluso se sabe que la misma Nicks le regaló su propia Barbie a Swift, pues ambas mantienen una relación de admiración.

Uno de los grandes ídolos de Swift es el británico Paul McCartney, por lo que no sorprende que dentro de su baño haya una nota escrita por el mismo cantautor y guitarrista. En la nota enmarcada se puede leer “Take these broken wings and learn to fly”, un extracto de la canción ‘Blackbird’ (1968) de The Beatles.

Otro gran detalle de la propiedad son los azulejos que rodean la chimenea, pues no son azulejos cualquiera. Explica que los compró junto a su madre en uno de sus viajes a París, Francia.

En varias partes de la casa también hay fotos y otros recuerdos con los que Swift homenajea y tiene presente en todo momento a su familia.

