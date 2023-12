5 claves de la demanda de ganador de los $1,350 millones del Mega Millions en Maine contra la madre de su hija

La demanda del ganador de los $1,350 millones de dólares del Mega Millions en Maine contra la madre de su hija es por incumplir con el acuerdo de no divulgación al revelar la noticia de la ganancia al padre del hombre y a su madrastra.

El demandante, al que solo se identifica en el recurso como “John Doe”, compró el boleto ganador del “jackpot” para el sorteo del 13 de enero pasado en Hometown Gas & Grill de Lebanon.

Los $1,350 millones del premio mayor se consideran, al momento, la cuarta cifra más alta sorteada en la historia de juegos de lotería en Estados Unidos.

“John Doe” reclama $100,000 dólares

La demanda se ve en la corte de distrito de Maine. El hombre pide una retribución económica de al menos $100,000 dólares.

Ganador de los $1,350 millones alega daño irreparable

El texto de la demanda plantea que, como resultado de la divulgación no autorizada de la materia protegida, otras partes están ahora en posesión de la materia protegida de John Doe, incluyendo la hermana de este.

“Como resultado de las no autorizadas revelaciones, John Doe sufrió un daño irreparable y hay un daño inmediato e inminente de que John Doe continúe sufriendo daño irreparable para el que no hay remedio adecuado bajo la ley”, señala la demanda que cita The Daily Beast en un artículo.

“Sara Smith” era la única que sabía de la ganacia del Mega Millions

La demandada a la que solo se le identifica como “Sara Smith” era la única que sabía de la ganancia, ya que Doe quería mantenerse en el anonimato.

De hecho, el jugador reclamó el dinero del premio por medio de una compañía o sociedad de responsabilidad limitada (LLC)., para no tener que revelar su identidad.

“Debido a preocupaciones únicas de seguridad, protección y privacidad asociadas con la ganancia de lotería, la demandada accedió a entrar en un acuerdo de no divulgación (NDA) con John Doe para promover la protección y seguridad de John Doe, la demandante, y su hija, y evitar el daño irreparable de permitir que los medios o el público en general descubriera, entre otras cosas, la identidad de John Doe, su ubicación física, y activos”, lee la demanda.

Demandada firmó acuerdo de confidencialidad con ganador de la lotería

El hombre se enteró de la filtración de información en septiembre. Los reportes sobre la demanda trascendieron a mediados de noviembre. El 14 de ese mes fue presentado el recurso. A cambio de su firma, Doe le prometió a Smith apoyo y recursos de seguridad continuos. El 8 de febrero, la mujer firmó el acuerdo de confidencialidad que estaría en efecto hasta el 1 de junio de 2032 cuando la hija de ambos cumpliera los 18.

El convenio estipula que los recipientes autorizados que podían saber de la ganancia eran la menor, abogados, asesores financieros, contables u otros que necesitaran conocer. Para informarle a cualquier otra persona, se necesitaba el permiso escrito de Doe.

Smith reveló la información a través de llamadas telefónicas

En caso de que, intencional o inadvertidamente, Smith le revelara a personas no autorizadas sobre el premio de lotería, esta debía notificarle en un periodo de 24 horas a Doe a quién y cómo expuso la información, y medidas tomadas para que no volviera a ocurrir. Smith habría violado el NDA al divulgar los datos confidenciales en una o más llamadas telefónicas en septiembre.

El hombre también reclama dinero por los gastos de abogado y judiciales como resultado de la radicación del pleito.