Adamari López con indirecta a su pasado: “Sin querer revivir ningún viejo tiempo”

La puertorriqueña Adamari López hace más de un año reveló lo mucho que le gusta compartir reels en la red social de la camarita, donde supera los ocho millones de seguidores. Por ello, aprovecha la plataforma para subir videos con voz en off que se encuentren en tendencia.

Hace pocos días Toni Costa, expareja de López, ofreció una entrevista a Alejandro Chabán donde daba detalles de todo lo que vivió tras su separación y lo que implementó para no acabar hundido en el dolor. A su vez, algunos internautas creen que parte del contenido que ella ha subido después de eso se deba a las declaraciones del español.

“Sigo free, pero… sin querer revivir ningún viejo tiempo, ¿ustedes, cómo están?”, escribió la presentadora de televisión en el video.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que las redes sociales son un medio de entretenimiento y expresión personal para muchas personas, incluyendo a Adamari y no se puede asumir que todas sus publicaciones tengan un trasfondo hacia algún ex. Es posible que, aunque las temáticas puedan generar cierta curiosidad o dudas, no estén necesariamente dirigidas a Toni o a Luis Fonsi.

Es común que los famosos utilicen las aplicaciones para interactuar con sus fans y compartir momentos de su vida, pensamientos o simplemente contenido divertido. Por lo tanto, es posible que las publicaciones de Adamari sean simplemente parte de su estilo de comunicación y su intención sea generar risas y entretenimiento, en lugar de enviar indirectas o mensajes ocultos hacia su ex pareja.

Es importante recordar que la interpretación de las publicaciones en redes sociales es subjetiva y podemos caer fácilmente en malentendidos al asumir cosas sin tener pruebas o información concreta.

“Nada que ver con revivir viejos tiempos, tú estás es para crear buenos tiempos”, “Periódico viejo no tiene noticia nueva”, “Hay demasiadas cosas buenas para probar no hay que recalentar”, “La más linda siendo coqueta”, “Aclarado, sin revivir viejos tiempos”, “Los nuevos tiempos son mejores”, “Así mismo que viejos tiempos de esos tiempos aprendiste y superaste”, “El teléfono que lindo, antiguo, pero bonito y huy que se charlaba con la familia, amigas, etc”, “Cuando hay buena vibra la edad es lo de menos Y radiante bonita”, “Te mereces todo un príncipe que te ame y te valore”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

