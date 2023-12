Don Pedro Rivera habla de los conflictos con su nieta Chiquis: ‘Nosotros nunca hemos sido violentos’

En medio de la polémica que hay con su familia, don Pedro Rivera habló de su hija Jenni Rivera, los conflictos con su nieta Chiquis, y además presentó a su nueva novia, Nataly Rodríguez.

En una entrevista con el programa ‘Despierta América’, que transmite Univision, habló de la ‘Diva de la Banda’, quien este 9 de diciembre cumplirá 11 años de fallecida.

“Es increíble la pérdida de mi hija y pues es irreparable la forma en la que ella era, una persona muy diferente, porque siempre tenía tiempo para los sobrinos, nietos, papás, para todos, a todos nos llamaba”, recordó.

El patriarca de esta familia indicó que su hija aprendió a defenderse gracias a sus hermanos, sobre todo Lupillo Rivera.

Acerca de la polémica que hay con Chiquis Rivera, quien dijo que tenía miedo de que algo le pasara luego de los mensajes que envió sobre los conflictos familiares, don Pedro Rivera comentó: “Nosotros nunca hemos sido violentos, entonces no puede ser de parte de nosotros, tal vez”.

Aseguró que ha tenido mucho cariño y respeto para su familia y que trata de no hablar mal de nadie ante un micrófono. “No entiendo qué es lo que quiso decir porque ninguno de nosotros somos violentos”.

Jomari Goyso le preguntó si han hablado por llamada telefónica últimamente y el confirmó que no, pues no sabe con exactitud la razón por la que todo se ha vuelto tan mediático. “A mí no me gusta expresarme mal de nadie, pero esto tiene que tener una solución”.

Opinó también de la posible demanda que Juan Rivera quiere interponer contra su sobrina por el tema ‘Abeja Reina’. “Hay otra persona que lo ayudó a hacer la canción, creo, pero por eso digo que ellos son los que van a decidir o con asuntos legales, me imagino, yo creo, pero para mí lo más importante es que nos sentaramos a platicar, pero no ha sido posible”.

Don Pedro Rivera presenta a su novia

Luego de hablar de sus conflictos familiares, entró al estudio Nataly Rodríguez, la nueva pareja del cantante y productor musical.

La novia del famoso aseguró que el mexicano la conquistó cantando y que está contenta por esta relación.

La pareja confesó que se conocieron cuando ella vendía productos de belleza en Los Ángeles. “Ahora estamos por iniciar un gran negocio, porque estamos vendiendo un café saludable”, añadió el padre de Jenni Rivera.