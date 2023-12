‘Se vale llorar’: Chiquis Rivera revela cómo recordará a su madre al cumplirse un año más de su fallecimiento

La cantante Chiquis Rivera reveló en una entrevista con ‘Despierta América’ cómo pasará este 9 de diciembre, cuando se cumpla otro año del fallecimiento de su madre, Jenni Rivera.

En la conversación con el programa de televisión de Univision, la ‘Abeja Reina’ confirmó: “No sé cómo me vaya a sentir ese día, siempre digo ‘este año no lloro’, pero ese día no sé cómo me voy a despertar, pero se vale llorar”.

Luego dijo que sus hermanos le dicen que ella es la llorona y por eso es probable que suelte algunas lágrimas, algo que ella considera normal porque es válido darle espacio a este tipo de sentimientos en una fecha tan lamentable como la que vivió su familia y los fanáticos de la ‘Diva de la Banda’.

“Vamos a estar en mi casa”, confirmó en la entrevista.

Además, dijo que lo más importante es estar con sus hermanos y sobrinos, con quienes compartirá algunas de las cosas que le gustaba a su madre, como el aguachile verde y las micheladas.

Luego de estas declaraciones, entrevistaron a su abuelo, Don Pedro Rivera, quien contestó que el sueño de su vida ha sido reunir a toda su familia. “Yo recuerdo que los 24 de diciembre, cuando íbamos al casino daban monedas, yo no las cambiaba, las guardaba en un botecito blanco y el 24 de diciembre se juntaba toda la familia, todos los nietos y a las 12 de la noche les tiraba yo el bono y ahí andaban grandes y chicos”.

Contó que además de las tradiciones que tenían, la unión que había en esos años es algo que le gustaría repetir de nuevo.

No solo Chiquis Rivera recordó a la ‘Diva de la Banda’

Otro de los que recordó a Jenni Rivera fue su hermano Lupillo, quien consideró que 11 años de la partida de la cantante se dicen fácil, pero en realidad ha sido duro. “Siempre existía esa llamada de ‘hey, bro, de cómo manejo esta pregunta y para dónde le vas a dar”.

Luego le mostraron una fotografía con ella y dijo que guarda la ropa que usó ese día porque siente que conserva la esencia de ella.

Además, defendió a los hijos de Jenni Rivera, de quien dijo que son buenas personas porque su hermana los crió de forma correcta. “Ellos quieren hacer las cosas correctas”, afirmó.

