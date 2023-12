El amor por Alaïa, les permite a Toni Costa y a Adamari López ser un equipo y llegar a acuerdos

Tanto Adamari López como Toni Costa siempre han demostrado que su relación personal pudo no haber terminado en los mejores términos, sobre todo por el involucramiento constante de la presa y el acoso de ciertos medios sensacionalistas, sin embargo entre sí, siempre han logrado llegar a sostener conversaciones educadas y cordiales con el único fin de no lastimar a su hija Alaïa.

La prueba de este hecho es que justamente para estas fiestas, Adamari conversó con el padre de su hija para poder quedarse con Alaïa tanto en Navidad como en Año Nuevo, por razones de fuerza mayor, algo que Toni aceptó por amor y consideración.

Adamari cuenta que las navidades siempre son en su casa, porque ya esta es una tradición en su hogar. “Como siempre, la Navidad se pasa en casa. No queremos cambiar de momento de lugar para que no se vaya a confundir Santa Claus y después no vaya a traer regalos, y después el Año Nuevo nos vamos a Puerto Rico, con Alaia también, para celebrarlo con la familia”, dijo Adamari López en entrevista con Mezcal TV.

Sobre el viaje a Puerto Rico para Año Nuevo esto es lo que añadió la conductora de “¿Quién Caerá?”: “Uno de mis cuñados no está bien de salud y queremos pasar ese tiempo en familia, así que Toni me dio la oportunidad de celebrar esas fechas también con Alaia que le tocaba pasarla con él, y lo pasaremos en familia en Puerto Rico”.

El hecho de que Toni y Adamari pueden llegar a sanos acuerdos en cuanto a la crianza de Alaïa es lo que ha hecho que muchos los sigan viendo como una “pareja” no “pareja” modelo, ya que acallan sus diferencias por buscar mantener sano el único amor que compartirán para toda la vida y sobre la forma en la que trabajan estos temas platicó la boricua diciendo: “Tratamos de ponernos mucho de acuerdo porque queremos los dos el bienestar de la niña y sabemos que es un momento importante, y esperamos que papá Wilmer nos dure muchos años, pero pues queremos pasar este tiempo con él y con la familia para estar todos juntitos y fuertes”.

