El impresionante parecido de la nueva Miss Venezuela con Sheynnis Palacios, la Miss Universo 2023

Ileana Márquez se convirtió en la Miss Venezuela 2023 y su triunfo ha traído cientos de reacciones en las redes sociales, debido a que es la primera madre en ganar este certamen de belleza.

Luego de lograr la corona del concurso de su país, la modelo ha sido también comparada con Sheynnis Palacios, la Miss Universo que hace unos días fue electa en El Salvador.

Algunas personas habían expresado su preocupación porque la venezolana tiene un físico similar a la reina actual y consideran que esto la podría perjudicar, pues el Miss Universo no apostaría por rasgos similares en años consecutivos.

Jessica Alaimo, ex reina de belleza, fue la que opinó acerca de esto días antes de que Ileana Márquez fuera coronada.

“Si tan solo en el Miss International permitieran mamás, no tuviera que sufrir hoy pensando en esto. Ileana; píntate el cabello, déjatelo crecer, ponte lentes de contacto, cambia tu pasarela y no uses vestidos parecidos a Sheynnis”, escribió la joven, quien participó en el Miss Venezuela 2022 con la banda del estado Aragua.

Esta no ha sido la única reacción, ya que se han leído otros mensajes como: “A mi también se me parece mucho, pero la idea de cambiarla tanto no me parece, si gana que mantenga su look que es con el que se ve muy bien y que de la pelea. Es mi opinión”, “Son idénticas. Y lo peor o mejor del caso es que ella se ve muy reina universal”.

¿Quién es Ileana Márquez, la nueva Miss Venezuela?

La reina de belleza tiene 27 años de edad y es docente de profesión.

Una de sus grandes pasiones es enseñar, algo que asegura le encanta no solo en las aulas de clases sino también sobre las pasarelas: “No solo porque ejercí mi carrera siendo docente de preescolar, sino también en él área de modelaje enseñando pasarela. Lo cultivo teniendo la visión de poder inspirar, transformar realidades y cambiar el mundo (porque a través de la enseñanza infundes los valores de amor y respeto a las futuras generaciones)”.

También ha hablado de su rol como mamá: “El ser madre en mi juventud me cambió como persona al tener que enfrentarme con una sociedad en la cual yo no encajaba en sus estándares; sin embargo, de manera positiva maduré, estudié, trabajé y seguí adelante. Hoy en día me siento orgullosa de ser madre de Guadalupe Antonella que es y será mi motor más importante para seguir creciendo como persona y como profesional”.