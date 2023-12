Hispano muere golpeado frente a su primo en pelea callejera en Nueva York

Carlos Guamán murió a los 66 años y su primo de 52 fue hospitalizado gravemente después de que ambos inmigrantes de Ecuador fueron golpeados hasta dejarlos inconscientes afuera de una casa en Brooklyn (NYC) la madrugada de ayer.

La policía de Nueva York busca como sospechoso del ataque a un conductor de alquiler. Los agentes fueron llamados a W. Ninth St. cerca de Avenue T en Gravesend alrededor de las 4:30 a.m. del jueves y encontraron a Guamán y a su primo tirados en la calle.

Paramédicos los llevaron rápidamente al Maimonides Medical Center, donde murió el primo mayor. La víctima más joven se encuentra en condición crítica, pero estable y está cooperando con la policía. Su nombre no ha sido divulgado.

2 cousins brutally beaten, 1 fatally, in NYC clash with for-hire driver: cops https://t.co/ITVMHDLFG1 pic.twitter.com/cSm9lgfo6C — New York Post (@nypost) December 7, 2023

La policía cree que las víctimas tomaron un vehículo de alquiler de regreso a la casa del primo menor después de una noche bebiendo y luego discutieron con su conductor.

Un vídeo de vigilancia recuperado por la policía muestra a las víctimas bajando de la parte trasera de un auto sedán. Un momento después el conductor sale y comienza a discutir con ellos. Mientras los tres intercambian palabras, el chofer golpea a ambos primos, luego vuelve a subir a su vehículo y se marcha, dijo una fuente policial.

No quedó claro de inmediato si el atacante también usó algún tipo de arma cuando golpeó a las víctimas varias veces. La ex esposa del sobreviviente dijo a Daily News que estos primos eran como hermanos. Emigraron a Estados Unidos desde Ecuador hace muchos años.

“Es impactante para mí”, dijo la ex esposa no identificada, quien se divorció del sobreviviente hace aproximadamente una década, pero sigue siendo amiga de él. Dijo que él trabaja como panadero en una tienda en Kings Highway.

Llamó al primo asesinado “un buen ser humano”. “Él fue parte de la familia durante muchos años”, dijo sobre Guamán. “Lo conozco muy bien. Era una persona muy amigable.”

“No sé qué (pasó) allí ni por qué se pelearon”, agregó la mujer. “Siento que (estaban) borrachos o algo así, no estoy tan segura. No sé. No tengo palabras al respecto. Son gente tranquila”.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En septiembre un inmigrante ecuatoriano de 33 años murió baleado durante un presunto robo afuera de una gasolinera cerca de su hogar en Brooklyn (NYC).

El mes pasado un taxista anciano de 82 años fue golpeado durante una pelea con un cliente por el pago de la tarifa en Manhattan (NYC).

En otro caso similar, en julio un taxista de 60 años fue golpeado a patadas y puños por tres mujeres y dos hombres en una calle de Midtown Manhattan. En ese momento la víctima dijo que Nueva York tiene un “sistema horrible” que promueve la impunidad y pidió enviar al alcalde Eric Adams el video de su ataque “para que se muera de la vergüenza”.

En diciembre de 2022 Luis Leonardo Saguay, padre ecuatoriano de 49 años, falleció arrollado varias veces cuando caminaba de una fiesta a la casa de su hija en Corona, Queens (NYC).