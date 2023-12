John Ryder asegura que no quiere una pelea sangrienta contra Jaime Munguía: “Son dañinas”

El boxeador inglés John Ryder confirmó que tendrá una pelea contra el mexicano Jaime Munguía el próximo 27 de enero en lo que sería su primer combate del 2024; ante este el jugador sorprendió a sus seguidores al afirmar que no desea volver a tener un combate igual de intenso como el que sostuvo contra el también azteca Saúl ‘Canelo’ Álvarez en el que casi luchó los 10 rounds con la nariz fracturada.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida ante Boxing Social, donde detalló que a pesar de haberse ganado el respeto del Canelo Álvarez y del pugilismo mundial, enfatizó que no desea volver a vivir una experiencia igual debido a que ese tipo de actos terminan generando mucho daño físico.

“Obviamente, fue algo positivo para mí. Pero no puedo tener muchas peleas como esas, porque son peleas dañinas físicamente, y no puedes tener muchas de esas. Planeo llevármela un poco más simple contra Munguía, boxear más, estar más en movimiento”, expresó Ryder en sus declaraciones.

Durante su combate contra el Canelo Álvarez los fuertes golpes que recibió terminaron fracturando su nariz al final del segundo round; a pesar de esto el británico se mantuvo firme en el combate y decidió luchar así por el resto del encuentro a pesar de la hemorragia y la gran cantidad de sangre que estaba perdiendo. A pesar de todo este esfuerzo terminó perdiendo por decisión unánime ante la gran ventaja que le sacó el Canelo en el cuadrilátero.

“Creo que dejé una buena imagen porque fui hasta el final. Me dieron mucho crédito por seguir en la pelea a pesar de que me rompió la nariz muy pronto. Mostré mi corazón y mi deseo”, agregó el pugilista inglés.

“Para mí subirme al ring y rendirme no es una opción, porque tengo que pensar también en mi vida más allá del boxeo y posiblemente quiero hacer una carrera como entrenador. Entonces, ¿cómo podría ir y pedirles a mis peleadores el 100 por ciento sabiendo que me rendí cuando la cosa se puso difícil? Obviamente, eso es algo que me pasa mucho por mi mente”, concluyó.

Ryder y Munguía llegaron a un acuerdo esta semana para poder enfrentarse el próximo 27 de enero luego de varias semanas de negociaciones; el hecho resultó sorpresivo para los especialistas del boxeo mundial debido a que habían surgido rumores de las negociaciones entre Munguía y el Canelo para convertirse en su próximo rival para la pelea que tiene prevista el próximo mes de mayo.

Sigue leyendo:

–Hiram Mier se despide de las Chivas de Guadalajara con emotivo mensaje

–El venezolano Eduardo Rodríguez se despide de Detroit y firma con los Arizona Diamondbacks

–Entrenador de Gervonta Davis quiere la revancha contra Pitbull Cruz