“Se dejó lavar el cerebro”: Gustavo Petro expuso al hombre que lo amenazó de muerte

Gustavo Petro, presidente de Colombia, expuso el domingo al hombre que lo amenazó de muerte a él y a su familia, a través de un video que se viralizó en las redes sociales. Como Manuel Romeo Sacro Ramírez quedó identificado el ciudadano, según la información difundida por el mandatario colombiano.

Mediante su cuenta en la red social X, publicó la captura de la cuenta en Instagram de Sacro Ramírez, que acompañó con un mensaje en el que aseguró que su “amenazante” se dejó “lavar el cerebro por el odio” de Jaime Arizabaleta, activista y excandidato a la Alcaldía de Cali.

“Mi amenazante. Se dejó lavar el cerebro por el odio de Arizabaleta y termina en esto. Un pobre vendedor ambulante que debería estar luchando a favor de los pobres en Colombia”, dijo.

Gustavo Petro acusó a los medios de comunicación de Colombia de no publicar que la reforma pensional que propuso “va en favor” del hombre porque, aseguró, libera recursos del Estado colombiano para pagar un bono pensional a 3 millones de personas de la tercera edad que en la actualidad no reciben pensión.

Mi amenazante. Se dejó lavar el cerebro por el odio de Arizabaleta y termina en esto. Un pobre vendedor ambulante que debería estar luchando a favor de los pobres en Colombia.



Ningún medio en el país le ha contado que la reforma pensional propuesta va en su favor porque libera… pic.twitter.com/Mb7DzduhIh — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 10, 2023 https://platform.twitter.com/widgets.js

Sacro Ramírez, en su perfil en Instagram, compartió una foto que se tomó junto al activista.

Arizabaleta negó tener vínculos con el sujeto que amenazó al mandatario colombiano y advirtió que Petro lo pone en peligro de muerte. Aseguró que se intensificará la persecución contra opositores.

“Petro me pone en peligro de muerte al asociarme con un tema con el que sabe que no tengo nada que ver. Haberme tomado una foto con un vendedor ambulante no me hace su cómplice ni nada por el estilo. ¿Qué pretende, presidente? No sea tan irresponsable”, manifestó en X.

“O lo culpo a usted por todas las amenazas que recibo de gente petrista. No soy un delincuente, soy un colombiano crítico del desastre en el que usted quiere convertir a Colombia. No pretenda criminalizarme, ni amedrentarme. No comparto las amenazas contra usted ni nadie”, agregó.

El activista también recibió el apoyo del expresidente Iván Duque: “Solidaridad con Jaime Arizabaleta, injusta y torpemente acusado de influenciar una amenaza, lo que muestra la grave ansiedad de persecución política a quienes piensan distinto y exponen sus ideas con claridad y contundencia”.

¿Cuáles fueron las amenazas contra Gustavo Petro?

En un video, el hombre dijo al Gustavo Petro que le cortaría la cabeza y juraría balón con ella. También extendió las amenazas hacia la familia del mandatario: su esposa, hijos y nietos.

“¿Cuál es el miedo, no quería guerra? ¿Cuál es el miedo, Petro? ¡Delincuente! Los vamos a acabar a todos y te vamos a acabar a ti. Te vamos a acabar, perro. Te vamos a cortar la cabeza y vamos a jugar balón contigo y con tus familiares, con tu hijo y tu mujer, con tu nuera, con tus nietos, con todos vamos a acabar”, dijo Sacro.

Y afirmó que cuenta con el apoyo de al menos 70,000 personas para hacer un golpe de Estado.

Luego de que el mensaje se difundió ampliamente en las redes sociales, el presidente de Colombia había solicitado a la Fiscalía General de la Nación de su país que se iniciaran las investigaciones. Una petición que tuvo respuesta inmediata por parte de la institución.

