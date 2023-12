Antonio Mohamed presentó su renuncia como DT de los Pumas de la UNAM

El director técnico Antonio ‘Turco’ Mohamed presentó este martes su renuncia como entrenador de los Pumas de la UNAM de la Liga MX luego que el equipo terminó siendo eliminado 2-1 por los Tigres de la UANL en las semifinales del torneo Apertura 2023 de la Liga MX; esta información la dio a conocer durante una conferencia de prensa en la que aseguró que se tomará un tiempo para pensar en su futuro.

Mohamed aseguró que la decisión de abandonar a los felinos no es por alguna propuesta más atractiva de otra institución dentro del balompié mexicano y que lo hace para tomar un descanso del fuerte desgaste físico y mental que representó para él el último año; consideró que no tiene la energía suficiente para mantenerse al mando de la plantilla.

“Primero agradecer a la directiva de Pumas, a la afición por estos ochos meses. He tomado la decisión personal de dejar el cargo por motivos personales. La directiva propuso y tenía la intención que siguiera el proyecto, mi exmano derecha, porque ahora será su trabajo, Gustavo Lerma con parte del cuerpo técnico van a seguir el proyecto iniciado hace siete meses atrás”, expresó.

“Estoy muy agradecido con la directiva, pido una disculpa a todos los integrantes de la directiva y afición por no terminar el contrato, faltaban cinco meses, no es por trabajar en otro equipo, es un tema de descanso mental serán cuatro o cinco meses lo que sea necesario para agarrar energía para estar con toda la energía para estar en un club que demanda tanta energía como Pumas, es el motivo principal no hay motivo de salud, ni ir a otro equipo ni nada”, agregó ‘el Turco’ Mohamed.

Nuevo técnico

Por su parte el presidente de los Pumas de la UNAM, Luis González, reveló que la decisión tomada por Antonio Mohame fue apenas recibida este lunes y que el equipo buscará mantener el mismo proyecto que venía presentado hasta ahora el estratega argentino; asimismo se detalló que el nuevo entrenador del club para el torneo Clausura 2024 será Gustavo Lema, quien se desempeñaba como auxiliar técnico de Mohamed durante su mandato con los felinos.

“Fue una decisión personal, nos expuso sus razones ayer, ayer mismo el cuerpo directivo en una plática que tuvimos llegamos a la conclusión de que el proyecto continúe, siga, después de intercambiar puntos de vista el cuerpo directivo tomó la decisión que Gustamo Lema se quedara al frente”, resaltó.

“Es una persona con gran experiencia, ha asistido varios campeonatos y en ese sentido para el grupo era importante que tomáramos una decisión de esta naturaleza y le damos la bienvenida. Deseamos a Mohamed éxito en sus decisiones personales y en un futuro retomar sus proyectos”, concluyó el presidente de los Pumas de la UNAM.

Para finalizar, Antonio Mohamed aseguró que no firmará con ningún equipo dentro de la Liga MX debido a un acuerdo que posee con los Pumas de la UNAM y es algo que cumplirá al pie de la letra.

“El club y yo tenemos firmado que no voy a dirigir en ningún equipo de México hasta la fecha de contrato, hasta junio del año que viene o junio y julio del otro verano; es el compromiso firmado o si no estaba firmado era de palabra. Estaba firmado y es mi palabra que es más importante que la firma”, enfatizó.

