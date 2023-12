Karol G y las fuertes críticas que enfrenta por su vestuario para visitar una iglesia

Luciendo radiante y elegante, Karol G se destacó en una ocasión especial mientras acompañaba a su sobrina en un día importante tras ella haberse convertido en su madrina. La intérprete colombiana optó por un vestido blanco satinado con tirantes transparentes, que tenía una clara inspiración lencera. El escote generoso del vestido realzaba su figura y le daba un toque sexy y sofisticado.

Muchos usuarios en las redes sociales dieron su opinión sobre el look de la intérprete de ‘Mañana será bonito’ durante el bautizo. Algunos consideraron que su elección de vestido no fue el más acorde para una ceremonia religiosa, mientras que otros elogiaron su estilo y originalidad.

La industria de la música y el entretenimiento está basada en la libertad de expresión y la individualidad de cada artista. La elección de vestuario de ‘La bichota’ puede ser una expresión de su personalidad, su estilo y su forma de presentarse. Sin embargo, también es válido que algunas personas consideren que un escote pronunciado no es apropiado para una visita a una iglesia, ya que este tipo de lugares suelen requerir un código de vestimenta más recatado y respetuoso.

“Y hasta para un bautizo hay que ir encuerada? No puede ser… todo tiene su tiempo y espacio”, “No es atacar a otra mujer es la realidad y solo por ser mujer no se puede justificar lo malo”, “Se le olvidó que iba a ir a una iglesia”, “Ni la iglesia respetó”, “Con tanto dinero y una reunión sencilla”, “¿Tanto dinero y solo para ese vestido le alcanzó?”, “Karol parece que acaba de salir de bañarse”, “Y esta mujer no conoce la elegancia Dios mío, que alguien le enseñe a vestirse”, “Hasta en la iglesia en bata de dormir”, “La mamá se le olvidó que era para una iglesia que iba”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

