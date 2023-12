Ricky Montaner niega que su padre tenga graves problemas económicos y dice: “Me parece ridículo…”

El joven cantante Ricky Montaner, hijo del famoso intérprete de “Tan Enamorados”, dio una conferencia de prensa en donde abordó los fuertes rumores que hay detrás de su familia en relación a problemas económicos que los habrían llevado al punto de no poder pagarle a los trabajadores de un restaurante, según destacó el portal de Mezcal TV.

“Me parece ridículo la forma en la que la gente dice cosas como esas. Si yo no tengo ni un problema económico y llevo muy poco en esto, un señor que tiene más de 40 años dedicándose a este negocio, menos los va a tener”, dijo el hijo de Ricardo Montaner.

Según reportó dicho medio, el Ricky también aseguró que si su papá se ha ido para la propiedad que posee en República Dominicana no es porque esté huyendo de esta situación que ahora circula de manera indiscriminada tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, sino por tratar de escapar del ajetreo cotidiano que vive con su carrera artística.

También es cierto que Montaner y su esposa suelen residir en dicha propiedad con regularidad, incluso pasan las fiestas navideñas y de fin de año, junto a toda la familia, como tradición.

Ricardo Montaner se retira de los escenarios

Ricardo Montaner es uno de los cantantes hispanos más queridos y respetados de la industria de la música hispana. Su carrera está llena de logros constantes, del cariño y del reconocimiento del público. Su éxito además ha permitido que muchas de sus canciones sean la banda sonora de infinidad de telenovelas, no sólo en países como Venezuela, sino también, Colombia, Argentina, Estados Unidos y México.

Sin embargo, todo el trabajo realizado lo ha llevado al punto que muchos artistas retrasan, hasta donde las fuerzas les permiten. Y Montaner lo ha dado todo. Por esta razón, hace unas semanas atrás el cantante y compositor de origen argentino dio a conocer que ya no va a ofrecer shows por un tiempo indefinido, esto lo dijo durante un concierto en Costa Rica. Ahí aseguró que tiene la intención de dedicarse al cuidado de sus dos nietos y realizar actividades más relajantes en casa.

“Ha llegado un momento en mi vida que jamás pensé. Hace más de 30 años que no he parado ni un momento y creo que ya es hora de que me ponga a hacer otras cosas. Voy a ver a mis nietos crecer y no perderme de nada de lo que pase con ellos, sembrar flores y otras cosillas. No sé cuándo volveré a los escenarios”, dijo Ricardo según indicó Mezcal TV.

Éste también aclaró que su postura actual no significa que estará alejado de la música, prometió que compondrá muchos temas. Y es que la mente creativo de un compositor como él no puede callarse, siempre tendrá historias que contar. Asimismo, reveló que próximamente se estrenará su nuevo material discográfico.

