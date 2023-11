Ricardo Montaner envuelto en polémica por ser cristiano y grabarse con diminuto traje de baño

Ricardo Montaner muestra en el video que este ritual forma parte de su rutina y que le ayuda a mantenerse en forma y activo. El cantante de 66 años ha recibido numerosos comentarios elogiando su dedicación y su aspecto, y muchos de sus seguidores han mostrado interés en probar esta rutina de belleza en sus propias vidas.

Montaner es conocido por su estilo de vida saludable y por su devoción a la familia. Ha compartido anteriormente en redes sociales momentos de ejercicio junto a su esposa e hijos, mostrando el valor que le da a mantenerse en forma y saludable.

El cantante Ricardo Montaner comparte más de su vida con sus 8 millones de seguidores en Instagram. / Foto: Mezcalent.

Este video ha generado mucha expectativa entre sus admiradores, quienes esperan ansiosamente más detalles sobre su rutina de belleza y salud. Para Montaner, esto representa una oportunidad para promover un estilo de vida saludable y animar a otros a seguir sus pasos.

La elección de la canción “Frío frío” de Juan Luis Guerra por parte de Ricardo para musicalizar el video publicitario de bañeras muestra su gusto por la música latina y su reconocimiento hacia otros artistas reconocidos en el género.

Fans de Ricardo Montaner reaccionan al video

Sin embargo, no todos vieron el audiovisual de manera positiva, ya que se mostró con un look playero un poco atrevido para su edad, al tiempo que los usuarios de la red social de la camarita hicieron alusión a su atuendo.

Otros internautas se tomaron el atrevimiento de burlarse de él en la sección de comentarios, hecho que se registró por los gestos faciales que realizó justamente cuando iba ingresando a la bañera, por lo que se pudiera creer que el agua estaría fría.

“No le veo el chiste ponerse un traje de baño tan corto, hay traje de baño más ubicado para hacer publicidad. Encima él es cristiano”, “Su cara está para un meme”, “Su cara me da a placer, pero no justamente cuando uno se mete al agua”, “Dale Ricardo que has aguantado más de ahí”, “La simpleza y naturaleza es estar desnudo como Dios nos trajo al mundo”, “Pero, ¿qué es eso?”, “Y donde está el hielo? Este venía de trotar, y monto el paro de meterse a la tina con agua fría. ¿Y el hielo? Para hacerlo más real”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Sigue leyendo:

· Ricardo Montaner se retira de los escenarios: “Ha llegado un momento en mi vida que jamás pensé”

· Ricardo Montaner cerró su restaurante en Miami con “tremenda deuda a sus empleados”

· Ricardo Montaner ofreció una entrevista a ‘Despierta América’ tras enviar un fuerte mensaje por mostrar a Índigo