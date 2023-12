“Creo que necesita ayuda”: Expulsaron a Draymond Green por golpear en la cara a Jusuf Nurkic (Video)

El basquetbolista estadounidense Draymond Green fue expulsado del encuentro entre sus Golden State Warriors y los Phoenix Suns tras propinarle un fuerte manotazo en la cara a Jusuf Nurkic.

En el encuentro que termin贸 con la derrota del equipo de San Francisco por un marcador de 119-116 durante su visita a Arizona, Green recibi贸 su tercera expulsi贸n en lo que va de temporada. Previamente, fue expulsado en abril por pisar el pecho de Domanta Sabonis durante un partido contra los Sacramento Kings y en noviembre fue suspendido por cinco partidos despu茅s de un fuerte altercado en el que ahorc贸 al jugador franc茅s de los Minnesota Timberwolves, Rudy Gobert.

En esta ocasi贸n, el ala pivot de 34 a帽os luchaba por ganar posici贸n frente al jugador de los Suns al inicio del tercer cuarto. En un giro, Green golpe贸 a Nurkic en la cara, quien termin贸 en el suelo.

Los 谩rbitros revisaron la jugada y sancionaron una falta flagrante de tipo 2, lo que llev贸 a Green a abandonar el tabloncillo e irse a los vestuarios.

Tras el partido, Green se present贸 ante los medios de comunicaci贸n y se disculp贸 con Nurkic.

“Estaba agarr谩ndome de la cadera y yo me mov铆a para tratar de que los 谩rbitros vieran una falta, haciendo contacto con 茅l. Como saben, no suelo disculparme por cosas que he querido hacer, pero pido perd贸n a Jusuf porque no fue mi intenci贸n golpearle”, expres贸 en una rueda de prensa recogida por EFE.

Green reiter贸 sus disculpas y reconoci贸 que fue “un golpe duro” que califica como una falta flagrante tipo 2. El jugador tambi茅n firm贸 que fue un incidente “desafortunado” en el que hizo contacto con Nurkic de manera accidental.

Por su parte, Nurkic, tambi茅n ante los periodistas despu茅s del encuentro, dio su versi贸n de lo ocurrido y expres贸 su preocupaci贸n por la salud mental de Green.

“驴Qu茅 le pasa? No lo s茅. Personalmente, creo que este hermano necesita ayuda. Estoy contento de que no intentara ahogarme鈥 Pero al mismo tiempo, no ten铆a nada que ver con el baloncesto”, afirm贸 ir贸nicamente el p铆vot.

“Estoy aqu铆 para jugar baloncesto y 茅l est谩 ah铆 golpeando. Creo que lo hemos visto muchas veces, pero espero que lo que sea que est茅 pasando en su vida mejore”, a帽adi贸 Nurkic.

