Enrique Iglesias revela las verdaderas razones por las que ha decidido retirarse de los escenarios

Hasta hace unos meses, la vida de Enrique Iglesias parecía de lo más normal y cotidiana: disfrutaba de su más reciente gira junto a Ricky Martin y Pitbull a la par que anunciaba su primera colaboración con la cantante argentina María Becerra con el tema “Así es la Vida”. Sin embargo, durante las últimas semanas, la vida y carrera del cantante han dado un giro radical.

Y es que luego de que difundiera la noticia sobre la venta de todo el catálogo musical del intérprete de “El Perdedor” a la empresa neoyorquina Influence Media Partners por más de $100 millones de dólares, el cantante decidió dar un paso aún más significativo: retirarse de los grandes escenarios.

Cabe recordar que tras la venta de los derechos musicales de Iglesias, así como el uso de su imagen y nombre, el representante del español, Fernando Giaccardi, señaló que la razón de esta millonaria transacción se debió a una estrategia enfocada en el posicionamiento y crecimiento de la música de Iglesias.

Enrique Iglesias estrenará su último disco en 2024. Crédito: AFP / Getty Images

Sin embargo, y a pesar de que el cantante no brindó ningún tipo de declaración de esta venta, tal parece que esta acción fue llevada a cabo como un preámbulo a su más reciente anuncio.

¿Por qué se retira Enrique Iglesias de la música?

En semanas previas al anuncio de la venta de su música, el mismo cantante reveló en una entrevista a Today, que estaba trabajando en su siguiente álbum, el cual sería el último en su carrera y que verá la luz en febrero de 2024.

Este será mi disco final. Ya está. No volverá a hacer otro” Enrique Iglesias – Cantante

Sin embargo, no fue hasta hace un par de días que la entrevista fue revelada de manera pública, dejando en claro que el español está listo para entrar a una nueva etapa en su vida. A raíz de esta declaración, un gran número de teorías respecto a la “salida” de Enrique Iglesias de la música han comenzado a surgir.

Entre las más sonadas se encuentra la difundida por medios internacionales, quienes señalan que la voz y energía de Iglesias no son las mismas. Y es que a través de diversos videos capturados durante su última gira, se puede ver como se le “escapan” algunos “gallos” durante su presentación.

Sin embargo, y aunque el español no declaró de manera tajante la razón por la que decidido “retirarse” en esta reciente entrevista, es importante recordar que el mismo cantante declaró en 2017 que estaba listo para ser padre.

Enrique Iglesias dedicará más tiempo a sus hijos Nicholas y Lucy. Crédito: AFP / Getty Images

Lo anterior se cumplió en ese mismo año, cuando la ex tenista rusa, María Sharapova, dio a luz a un par de mellizos: Nicholas y Lucy. A pesar de ello, el ritmo de trabajo de Iglesias no disminuyó gradualmente. Ante esto, el intérprete de “I Like It”, estaría decidido a dejar a un lado su carrera como solista para dedicarse a sus hijos de manera entera.

Y es que de acuerdo con el mismo artista, no desea repetir la huella que le dejó el no crecer con su padre, algo que quiere evitar con sus hijos.

Continua leyendo

Enrique Iglesias tiene fobia a los eventos sociales

Mamá de Enrique Iglesias asegura que vivieron un susto enorme con la neumonía de su hijo

Christian Nodal emplea lenguaje de señas para comunicarse con fans sordos que acudieron a su show