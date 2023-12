Jusuf Nurkic tras golpe de Draymond Green: “Estoy contento de que no intentara ahogarme”

El jugador de los Golden State Warriors de la NBA, Draymond Green, ha emergido recientemente como una figura controvertida, acumulando tres expulsiones en lo que va de la temporada. Su más reciente expulsión ocurrió la noche del martes, tras golpear en la cara al pívot de los Phoenix Suns Jusuf Nurkic.

El golpe impactante derribó al jugador bosnio de los Suns, llevando a la expulsión de Green y obligándolo a abandonar la cancha en el tercer cuarto. Green afirmó que la acción fue involuntaria. Por su parte, Nurkic expresó después del partido que sucedió: “¿Qué le pasa? No lo sé. Personalmente creo que este hermano necesita ayuda. Estoy contento de que no intentara ahogarme… Pero al mismo tiempo no tenía nada que ver con el baloncesto”, declaró el pívot, según recogió EFE.

“Yo estoy ahí para intentar jugar al baloncesto y él está ahí golpeando. Creo que lo hemos visto a menudo, pero espero que lo que sea que tenga en su vida vaya a mejor”, agregó Nurkic sobre el incidente con Draymond Green.

Green, reflexionando sobre el incidente, mencionó: “No soy de los que se disculpan por las cosas que uno hace, pero me disculpo con Jusuf porque no era mi intención golpearle, me balanceé y desafortunadamente le golpeé. Estaba agarrándome de la cadera y yo estaba moviéndome para intentar que los árbitros vieran una falta y haciendo contacto con él”.

Por su parte, el entrenador de los Golden State Warriors Steve Kerr comentó que ha tenido una conversación con Green respecto a su conducta: “Lo necesitamos, hemos hablado con él y sabe que debe mantener la compostura y estar ahí fuera para sus compañeros. Vamos a seguir trabajando”, añadió.

Tras cumplir una sanción de cinco partidos impuesta por la NBA por un incidente previo con el jugador francés Rudy Gobert, Green se vio envuelto en otra controversia al agredir a un rival, acumulando hasta el momento 171 técnicas, 21 faltas flagrantes y 20 expulsiones en su carrera profesional.

El jugador de los Golden State Warriors fue expulsado durante la derrota del equipo de San Francisco (119-116) en su visita a Arizona.

