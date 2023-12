Natti Natasha habla de sus experiencias difíciles y su manera de llevar las cosas

Natti Natasha, es una reconocida cantante de música urbana, y que recientemente estrenó su tema “Nasty singles”, que además está basado en una serie de nuevos sencillos que reflejan su lado más personal e íntimo.

“Es el proceso de todo lo que yo he vivido en este último año y medio, los sube y baja que he tenido que experimentar. Aquí están todos los sentimientos”, le dijo a Rodner Figueroa durante una entrevista.

Durante la entrevista, la dominicana compartió los desafíos emocionales y legales a los que se ha enfrentado desde que su prometido, Raphy Pina, quien fue detenido hace más de un año. Por ello, manifestó la manera que busca para no estancarse.

Natti Natasha se encarga de ver las cosas buenas en medio de las dificultades. / Foto: Mezcalent.

“Enfocarme en lo positivo, enfocarme en mi hija, que no le voy a demostrar ningún tipo de tristeza ni de preocupación. Enfocarme en lo positivo, que mi pareja tiene salud, está vivo”, le explicó al venezolano.

A su vez, no pudo ocultar que al inicio todo fue bastante complicado, pero con el tiempo: “Todo fue mejorando. Cuando estás en el piso, no puedes caer más abajo. A ti no te queda de otra que subir”.

Natti Natasha explicó la forma en la que surgió el amor con el padre de su hija. / Foto: Mezcalent.

Sin duda destacó que tiene un motivo que día tras día la hace seguir adelante pese a las adversidades: “Tengo una razón muy brillante y una bendición muy grande que es mi hija y toda la familia, mis padres, Raphy, que yo le tengo que dar mucha fuerza. Cada dos semanas estamos fielmente toda la familia visitando a Raphy días completos, todo el fin de semana”.

En el pódcast ‘Cara a Cara con Rodner’ también habló de la manera en la que comenzó el amor hacia Raphy, puesto a que lo conoció gracias a Don Omar: “No, fue respeto. Creo que el amor se fue dando cuando fuimos compartiendo, fuimos trabajando de mano a mano”.

Natti Natasha y Raphy Pina tienen una hija en común. / Foto: Mezcalent.

La madre de Vida Isabelle expresó que: “A mí me impresiona mucho la inteligencia de un hombre, aparte de que él es super buen mozo, y es alto, bien bello. Es grande y me dice princesa y me jala el oído, son muchas cosas. La química es lo más importante”.

Sigue leyendo:

· Natti Natasha habla sin tapujos y revela si tiene o no visitas conyugales con Raphy Pina

· Raphy Pina, pareja de Natti Natasha, le dedica su “última carta” a una persona muy especial

· Natti Natasha muestra su abdomen y lencería y llueven los comentarios negativos