Natti Natasha habla sin tapujos y revela si tiene o no visitas conyugales con Raphy Pina

Hace pocos días la periodista Tanya Charry tuvo una exclusiva para ‘El Gordo y La Flaca’, donde conversó con la cantante Natti Natasha y tocaron diversos temas y uno de ellos fue la manera en la que lleva la situación con su pareja sentimental Raphy Pina, quien se encuentra detenido desde hace más de un año.

En la entrevista, la dominicana compartió detalles íntimos sobre su relación con el padre de su pequeña. Por ello, comenzó explicando que: “Nosotros tenemos visitas fijas cada dos semanas. Al principio era impactante, porque teníamos algo en medio donde no podíamos tocarnos, hablar bien, la niña se acostumbró a esa dinámica”.

La intérprete del tema musical ‘No Pare’ habló de lo que él se encuentra haciendo: “Ahora está en un campamento gracias a Dios, en donde estamos en una silla, nosotros literalmente nos sentamos, nos agarramos la mano, disfrutamos a la niña que es amiga de todos los reos del lugar, comemos y simplemente disfrutamos el tiempo que estamos juntos”.

La dominicana Natti Natasha y Raphy Pina tienen una hija en común. / Foto: Mezcalent.

Tanya no perdió la oportunidad por profundizar en un tema que para muchos puede ser tabú y se trata de las visitas con intimidad y la forma en la que han encontrado formas de sobrellevar la situación: “No, para nada, ahí llega con todo el mundo, con la silla, todo eso, nada conyugal”.

Además, explicó que han aprendido a valorar el tiempo que pasan juntos, ya que ahora lo aprovechan al máximo cuando ella lo visita. Natti Natasha también reveló que se ha mantenido ocupada trabajando en su música y dedicándole tiempo a su hija, lo cual ha sido una gran ayuda para sobrellevar la situación.

“Le mando cartas ‘nasty’ (sucias), no sé cuánto leen (los policías) antes de entregárselas, pero siempre le mando sus cartas, nos comunicamos por email, por teléfono”, agregó durante la conversación.

Natti Natasha visita a Raphy Pina a la cárcel, ya que tiene más de un año preso. / Foto: Mezcalent.

La madre de Vida Isabelle también mencionó que, a pesar de la distancia y la falta de visitas conyugales, él confía plenamente en ella. Además, destacó que el amor, la confianza y el respeto mutuo son fundamentales en su relación.

“Me gusta ser de la manera que soy, pero tampoco me molesta expresarme de la manera en que yo me sentiría con mi pareja, que sé que puede causar controversia, pero si tú no estás haciendo eso con tu pareja, tú tienes un problema, ¿me entiendes?”, le respondió a Charry.

“No soy la Madre Teresa de Calcuta, en paz descanse, nunca he sido como supersumisa”, añadió.

